Szoboszlai conquista il mondo: il suo gesto porta alla caduta di Varga

Un’immagine vale più di mille parole“, dice il proverbio che si applica perfettamente a quanto visto domenica sera durante la partita di Coppa dei Campioni, in Scozia e Ungheria. Dominik Szoboszlai è corso ad avvisare i servizi medici della MHPArena di Stoccarda affinché potessero venire rapidamente ad aiutare il suo compagno di squadra Barnabas Varga. Il capitano ungherese non ha esitato ad aiutare a trasportare la barella nella regione scozzese.

In quel punto dello stadio tedesco, Varga giaceva a terra, dopo un forte scontro con il portiere scozzese Angus Gunn. Mentre alcuni giocatori inizialmente non si erano resi conto della gravità della collisione, Szoboszlai sì. È stato lui stesso a mandare la palla al collega in area di rigore. Non abbiamo perso di vista il lavoro. Ha visto la forte collisione.

Non appena si è avvicinato a Vargas si è reso conto della gravità della questione. Altri rimasero immobili, non sapendo cosa fare. Alcuni urlavano disperati sulle panchine. Il centrocampista del Liverpool si è esibito. Corse ad aiutare i barellieri. Non ha esitato ad afferrare la barella e ad precipitarli.

Gli specialisti sono intervenuti per aiutare il giocatore ungherese sull’erba. Sono state messe delle coperte per coprire il momento complicato, quello che ci ha portato a Euro 2020 quando Eriksen è andato in arresto cardiaco. Szoboszlai è stato visto molto emozionato con le lacrime agli occhi.

La partita è ripresa e Szoboszlai, da capitano, ha dovuto essere coraggioso. Dopo il gol di Xsoboth al 100′, corre a dare al marcatore la maglia vuota. Nella sua mente c’era il suo compagno ferito. Era la stessa maglietta che aveva indossato dopo l’incidente, quando era ancora molto emozionato anche se le notizie dall’ospedale erano rassicuranti. Capitano e compagno Szoboszlai.