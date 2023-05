T. Rowe Dynamic Global Bond Fund Aggiornamento: Mosse tattiche su Duration e Credito

Le banche centrali stanno vincendo la guerra contro l’inflazione, ma la battaglia è tutt’altro che finita. Secondo Arif Hussain: Ci sarà un ulteriore inasprimento della politica monetaria nei prossimi mesi. Il gestore del fondo T insiste

Il manager è a suo agio con il percorso dei tassi di interesse della Fed, che ha ripetutamente comunicato, ma è anche chiaro Il mercato anticipa gli eventi. “Il riprezzamento di mercato delle curve sovrane a questi livelli è al di là di ogni ragionevole spostamento verso l’entusiasmo, in assenza di un evento globale. L’inflazione non è magicamente scomparsa e le economie in generale sono ancora molto resistentiLui difende.

Ed è che il principale motore dell’inflazione in questo momento è il mercato del lavoro. Hussain riconosce che si tratta di un problema che le banche centrali devono affrontare. “La riduzione della rigidità del mercato del lavoro è una questione delicata dal punto di vista sociale e politicoStiamo già vedendo alcuni dei suoi effetti in Europa. Ma, Se le banche centrali non affrontano il problema del mercato del lavoro, l’inflazione potrebbe diventare piattae poi entriamo in un nuovo regime di maggiore inflazione per un periodo più lungo”.

Gli ultimi movimenti del T. Rowe Dynamic Global Bond Fund

Tuttavia, nonostante l’ambiente complesso, o forse proprio a causa di esso, il team di gestione di questo fondo con Rating dei singoli fondi 2023 Opportunismo con il mercato attuale. “Le recenti turbolenze nelle banche regionali statunitensi ed europee ricordano che la politica monetaria sta lavorando con un effetto ritardato. Sebbene molti investitori se ne siano dimenticati fino agli eventi recenti, dobbiamo ricordare che la volatilità crea opportunità. Con una volatilità così elevata dei tassi di interesse, riteniamo che ci sia molto da offrire”, afferma Hussain.

Questo è il motivo per cui il T. Rowe Dynamic Global Bond Fund è all’altezza del suo nome e beneficia di tutta la flessibilità offerta dal suo mandato. Questo è il tuo posto Gestione della durata. Il fondo può ridurre rapidamente la durata totale del portafoglio a meno di un anno, il che consente loro di gestire il rischio di ribasso e persino di generare rendimenti assoluti positivi. Al contrario, hanno anche la flessibilità di aumentare la durata totale fino a sei anni, per cercare di massimizzare i profitti.

Un esempio di come viene applicato nella pratica può essere visto nella sua gestione delle turbolenze presso la Banca durante il mese di marzo. “Le preoccupazioni degli investitori per il settore bancario e la fuga verso la sicurezza che ne è seguita hanno causato un forte aumento dei prezzi su tutta la curva, ma soprattutto nella prima sezione, con una notevole pendenza delle curve”, ricorda il gestore.

Due passaggi tattici

Dopo questi movimenti improvvisi, Riallocato parte delle loro posizioni a breve termine di estendersi davanti all’estremità anteriore della curva di alcuni mercati sviluppati, dove, a loro avviso, Le aspettative del mercato di tassi di interesse più bassi nel 2023 sembrano essere esagerate. Sebbene abbia rallentato, l’inflazione rimane ostinata e vischiosa e i mercati del lavoro statunitense ed europeo si sono dimostrati resilienti. L’aumento dei tassi d’interesse nella parte anteriore della curva ha fornito un livello interessante per ricalibrare la nostra posizione cortaHussein spiega.

Per quanto riguarda le posizioni lunghe, all’interno creditoCiò ha portato a un deterioramento della fiducia nel rischio Gli spread saranno ampliati a livelli che il team di gestione ritiene sufficientemente attraenti per un aumento tattico, a causa della possibilità di propagazione della pressione. “Nel medio termine, la nostra convinzione rimane ribassistaPoiché l’impatto del rapido regime di inasprimento monetario ha cominciato a pesare sui fondamentali dell’azienda”, osserva.