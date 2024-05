Tabellone dei film: tutti i film presentati in anteprima questa settimana (3-5 maggio)

In un fine settimana senza altre grandi anteprime, questo film si distingue “Immacolato, molto pulito, molto organizzato”, il film horror religioso di Sidney Sweeney che ha ricevuto recensioni entusiastiche. Dopo essere stato bandito in diversi paesi, è stato rinviato in Spagna, dove era previsto la sua première la scorsa Pasqua, decisione che è stata rinviata per evitare ulteriori polemiche. Inoltre, possiamo vedere “Garfield”, “Hostile Mission” o “Maria Montessori”, tra molti altri.

Durata: 89 minuti

Regia: Michael Mohan

Cecilia, una religiosa, viene accolta calorosamente nell’idilliaca campagna italiana, dove le viene offerto un nuovo posto in un brillante convento. Ma Cecilia si rende conto che la sua nuova casa nasconde segreti oscuri e terrificanti.

“Garfield”

Durata: 101 minuti

Regia: Mark Dindal

Il famoso Garfield, il gatto domestico che odia il lunedì e adora le lasagne, sta per partire per un’avventura nel selvaggio mondo esterno! Dopo un inaspettato ricongiungimento con il padre scomparso da tempo, lo squallido gatto randagio Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti ad abbandonare la loro vita ideale e viziata per unirsi a Vic in una rapina esilarante ed estremamente rischiosa.

“Maria Montessori”

Durata: 100 minuti

Regia: Leah Todorov

Parigi, 1900. Lily Dalancy è una famosa cortigiana che nasconde un segreto. Sua figlia Tina è nata con una disabilità e lui la tiene lontana per proteggere la sua carriera e la sua reputazione. Ma il giorno in cui ha dovuto prendersi cura di lei, Lily ha deciso di andare a Roma per iniziare una nuova vita. Lì incontra Maria Montessori, una dottoressa che sta sviluppando un metodo educativo rivoluzionario per lavorare con i cosiddetti “bambini con disabilità” che anni dopo diventerà uno dei metodi di insegnamento più preziosi al mondo: il “metodo Montessori”.

“missione ostile”

Durata: 110 minuti

Direttore: William Eubank

Reaper è un pilota di droni dell’aeronautica militare che supporta una missione speciale nel sud delle Filippine. Dopo aver notato dei movimenti nella foresta durante la ricognizione aerea, la situazione prende una piega inaspettata. La squadra di terra, che comprende il sergente Kenny e i suoi compagni, viene improvvisamente attaccata e catturata da un gruppo di ribelli. Reaper ha 48 ore per affrontare quella che è diventata un’operazione di salvataggio selvaggia e ad alto rischio.

‘la casa’

Durata: 83 minuti

Regia: Alex Montoya

Dopo la morte del padre, tre fratelli si riuniscono nella casa di famiglia dove hanno trascorso le estati dell’infanzia. È tempo di decidere cosa fare della casa, il che sarà più difficile del previsto. Tratto dall’omonima graphic novel di Paco Rocca, vincitrice del Premio Eisner 2020.

“Il male non esiste”

Durata: 106 minuti

Regia: Ryosuke Hamaguchi

Takumi e sua figlia Hana vivono in una città vicino a Tokyo. Le loro vite verranno profondamente influenzate quando scopriranno che vicino a casa loro verrà costruito un magico campeggio dove i cittadini potranno trascorrere vacanze rilassanti nella natura. Quando due rappresentanti di un’azienda di Tokyo arrivano in città per un incontro, diventa chiaro che il progetto avrà un impatto negativo sulla fornitura idrica locale e causerà problemi. Le intenzioni dell’agenzia mettono in pericolo l’equilibrio ecologico e lo stile di vita dell’altopiano, con conseguenze che colpiscono gravemente la vita di Takumi.

“Oh no no!”

Durata: 91 minuti

Regia: Julien Hervé

Alice e François stanno per sposarsi e decidono di riunire le loro famiglie. Per questa occasione hanno preparato un regalo molto speciale per i loro genitori: il test del DNA affinché tutti possano conoscere l’origine dei propri antenati. Ma la sorpresa si trasforma in fiasco quando la famiglia Bouvier Sauvage, una grande famiglia aristocratica, e la famiglia Martins, più umile, scoprono dei risultati a dir poco… inaspettati!

“Giustizia per Sohei”

Durata: 135 minuti

Direttore: luglio Jung

Kim Sohee, una studentessa in difficoltà, entra nel call center di un importante operatore Internet per la sua formazione finale. Nel giro di pochi mesi, il suo morale peggiora sotto il peso di condizioni di lavoro degradanti e di obiettivi sempre più difficili che la portano alla morte. Una serie di eventi sospetti avvenuti in azienda attira l’attenzione delle autorità locali. La detective Yeo Jin, responsabile delle indagini, è profondamente scioccata da ciò che scopre. Da sola, mette in discussione l’intero sistema.

“ex mariti”

Durata: 99 minuti

Regia: Noah Pritzker

I genitori di Peter divorziarono dopo 65 anni insieme; Sua moglie lo ha lasciato dopo i 35 anni e i suoi figli, Nick e Mickey, vivono la propria vita. Quando Peter si reca a Tulum e partecipa all’addio al celibato di Nick, organizzato da suo fratello Mickey, si rende conto di non essere l’unico in crisi.

