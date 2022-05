Taichu e Tiago PZK parlano delle conseguenze della fama in ‘Fashion Diller’: Guarda il video | Videoclip | Presente

sì Taizhou e Thiago BZK Hanno successo con le loro canzoni e unire i loro talenti in una diventa una vera esplosione musicale, giusto? Bene, preparati perché entrambi gli artisti mettono insieme le loro prime collaborazioni: Moda Diller.

Con uno stile profondamente inquietante e una grande varietà, questi due argentini uniscono le loro voci per parlare dell’impatto che due celebrità hanno sulla società e delle conseguenze che la fama comporta. La privacy è qualcosa che scompare, o almeno è quello che hanno mostrato nel loro video.

sì, Commerciante di moda Accompagnati da una clip in cui Taichu e Tiago PZK sono visti come icone della moda, i paparazzi sono stanchi di non fermarsi a inseguirli. Hanno deciso di vendicarsi ma sono finiti per essere arrestati. Alcune sue poesie dicono: “Non le ingoio, le mastico come una gomma, vivo in parata, offro ciò che non è in vendita, la stampa mi cerca, la fama mi chiama”.

Il lancio del .. il lancio del .. il decollo del Commerciante di moda È stato ben accolto dai suoi fan. Ovvero che tutti aspettavano l’arrivo di questa unione musicale. Quando possibile, non ci volle molto per rivoluzionarli tutti.

Che è che Taichu è diventata una delle più grandi promesse della scena a livello internazionale. Ha un flusso diverso e una passione per la moda e la cultura pop alternativa. Questo lo rende molto speciale. L’argentina sta raccogliendo successi nella sua carriera, qualcosa che ha in comune con suo figlio Thiago BZK, che non smette mai di giocare nelle classifiche internazionali.

Ora entrambi si uniscono per una canzone che non ha tardato a diventare la colonna sonora preferita di tutti i loro fan. L’hai già sentito?