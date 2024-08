Tails of Iron è un ottimo affare per PS5

Se stai cercando un gioco indie con una fantastica ambientazione e uno stile Soul-like, questo gioco con rane e topi è stata una delle grandi sorprese del 2021. In più, ora puoi trovarlo su Miravia a soli € 38, in realtà per PS5.

Ci sono momenti in cui ci incontriamo Gemme nascoste Non ce lo aspettavamo, e questo accade soprattutto con i giochi della vasta lista di giochi indie che arrivano sul mercato ogni anno. Alcuni passano inosservati, la maggior parte viene dimenticata. Ma altri all’inizio non sono molto apprezzati e la loro qualità è eccezionale.

Questo è il caso del gioco in questione, Tails of Iron, sviluppato da Studio degli insetti strani Che è stata fondata nel 2014 da tre amici studenti che aspirano a tutto nel mondo dei giochi. Anni dopo, con il lancio del loro primo gioco nel 2021, hanno raddoppiato la capacità del loro studio, e questo gioco è la prova del loro buon lavoro.

Soprattutto, la versione che puoi trovare in questa demo di Miravia è il gioco base di Tails of Iron, il gioco Edizione del Cavaliere Scarlattoche ha anche lei Additivi per succhi. Puoi ottenerlo In formato fisico PS5 a poco più di 38 euro con il coupon di primo ordine di MiraviaE se ti piacciono i soul lo consigliamo davvero.

Acquista Tails of Iron per PS5 da Miravia

Una storia di vendetta piena di topi

Lo stile artistico di Tails of Iron è uno dei suoi punti di forza, abbracciando l’antropomorfismo come Miti e storie classiche Per metterlo in tavola a Una storia di vendetta con sfumature dark fantasy E il maledetto mare. Non è un gioco consigliato ai più piccoli di casa, questo è certo.

Se hai giocato alla saga di The Witcher, vorrai saperlo La voce che narra la storia non è altro che quella di Doug Cockle, il doppiatore che ha dato vita a Geralt di Rivia in The Witcher 3.. Questa volta interpreterà Redgi, il principe ereditario dei topi che deve affrontare innumerevoli creature per riconquistare la sua corona.

La sua struttura di gioco si basa sui titoli dei giochi Classico scorrimento 2D, ma questa volta l’attenzione non è sulle piattaforme, ma sulle battaglie e sull’azione. Dopotutto, è un gioco di ruolo d’avventura che piacerà ai fan del genere che cercano una storia e una prospettiva diversa da quelle che si trovano nei giochi ad alto budget. Tutta la magia dei migliori indie è in Tails of Iron, su questo non ci sono dubbi.

Sopravvivere a mille e uno pericoli sarà l’obiettivo principale di Ridge durante il suo viaggio alla ricerca della corona, e per farlo avrà a disposizione un enorme arsenale di armi che potremo utilizzare con una mano o con l’altra, con la possibilità di scegliere tra… . Spade, spadoni, lance, mazze e molte altre armi. Inoltre, dovresti sceglierli bene a seconda della situazione, poiché ognuno di essi avrà statistiche e bonus unici per ogni tipo di nemico.

Il gioco non è del tutto all’altezza di Souls di per sé, ma la sua difficoltà non ti permetterà nemmeno di superarne uno. Stiamo parlando di un gioco in cui devi stare attento in ogni incontro, dato che fino a tre piccoli nemici possono incasinarti più di quanto ti aspetti inizialmente. Non è facile, ma non è nemmeno ingiusto, cosa che non tutti i giochi di questo genere possono affermare..

Se ti piace quello che hai letto finora, possiamo solo consigliarti di assimilarlo tutto I dettagli delle code di ferro nell’analisi che abbiamo condotto a HobbyConsola In occasione del suo lancio. E lo sai, se vuoi ottenerlo Su PS5 e in formato fisico lo trovi da Miravia a poco più di 38€ con il coupon del primo ordine.

