Taiwan monitora 13 aerei da combattimento e tre navi da guerra cinesi vicino alla sua isola

Madrid, 8 (Europa Press)

Venerdì, il ministero della Difesa taiwanese ha rilevato non meno di 13 aerei da combattimento e tre navi da guerra nel suo territorio, che ha attribuito alla Cina, come confermato in un comunicato.

Il ministero ha confermato, tramite il suo account Twitter, di aver rilevato, alle 06:00 ora locale, tre navi appartenenti alla Marina cinese e 13 aerei da combattimento, quattro dei quali sono entrati nel suo campo di difesa aerea, a sud-ovest dell’isola.

Il Dipartimento della Difesa ha dispiegato aerei da combattimento e navi militari e ha attivato sistemi missilistici lanciati da terra in risposta all’invasione del suo spazio aereo, pur continuando a monitorare da vicino la situazione.

Lo stesso giorno, il ministro degli Esteri cinese ha espresso la sua condanna per l’incontro tenutosi questo mercoledì tra il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, e il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, che sta proseguendo negli Stati Uniti.

Il ministro ha avvertito che la Cina prenderà “misure risolute e sfrenate per difendere la nostra sovranità e integrità territoriale” dopo l’incontro, mentre gli Stati Uniti hanno indicato che non c’era motivo per Pechino di “reagire in modo eccessivo” all’evento.

Il 1 aprile Taiwan ha anche denunciato l’ingresso di 18 aerei da combattimento e quattro navi della marina in giro per l’isola, e ha chiarito che decine di aerei hanno attraversato la cosiddetta “Linea Davis”, che segna la metà dello Stretto di Taiwan prima di tornare indietro . in giro.