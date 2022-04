Tapelo, ai quarti di finale del Munich Open

Monaco di Baviera (AFP) – Alejandro Tapelo è passato ai quarti di finale del Munich Open dopo che il rivale Hugo Gaston è stato costretto a ritirarsi dal duello di giovedì a causa di un infortunio.

Il cileno avanza 6-2 2-6 4-1 sul francese, ritiratosi dal secondo turno dopo essersi infortunato alla mano sinistra in una corsa acrobatica di palla.

Tapelo incontrerà Oscar Otti locale nel prossimo turno, che ha presentato una sorpresa oggi battendo l’americano Riley Opelka 7-6 (4), 6-2. Opelka aveva due punti nel primo set, ma Otti li ha salvati prima del secondo tempo.

Otti ha battuto facilmente Tabello 6-0, 6-3 la scorsa settimana al Serbia Open.

Casper Rudd si è preso il suo tempo per trovare il suo ritmo e ha battuto Alex Mulkan 3-6, 6-4, 6-4, raggiungendo anche i primi otto.

Mulcan ha preso un vantaggio di 4-0 nel primo set, mentre Rudd ha faticato al servizio. Ma il norvegese, specialista della terra battuta, ha reagito e ha battuto Mulcan 4-4 nel set finale prima di servire per la partita.

Non è stato il miglior inizio per me, ma sono riuscito a trovare un po’ il mio ritmo mentre la partita andava avanti”, ha detto Rudd. “(Mulcan) è un giocatore forte e questo mi dà fiducia per vincere questo tipo di vittoria”.

Rudd, 23 anni, si è detto contento di essere stato in grado di giocare così bene ad una grande altezza a Monaco per prepararsi a condizioni simili all’Open di Madrid della prossima settimana.

È stata la prima partita di Ruud a Monaco dopo aver superato il primo turno senza giocare. Il norvegese, settima testa di serie, è il miglior tennista ancora in vita dopo la sconfitta scioccante di Alexander Zverev contro il diciottenne Holger Ron mercoledì.

Ruud affronterà ora l’ottava testa di serie Bottici van de Zandscholp nei quarti di finale dopo che l’olandese ha battuto Igor Gerasimov 6-2, 6-3.