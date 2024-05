Tappa 9 del Giro d’Italia 2024, Avesano

EsCiclismo.com · Corse su strada ·

Sarà una sfida per i ciclisti e uno spettacolo per gli appassionati la nona tappa della 107esima edizione del Giro d’Italia, che si correrà oggi domenica. Con un percorso di 214 chilometri da Avezzano a Napoli, questa tappa è la più lunga e offre una combinazione di terreno che offre ad avventurieri e velocisti la possibilità di vincere.

La tappa è divisa in due tratti distinti: i primi 180 chilometri sono una approssimativa approssimazione dell’impegnativo finale, il tratto veloce e perfetto per i fuggitivi alla ricerca della loro occasione. La vera sfida però arriva alla fine, quando i ciclisti affrontano l’impegnativo percorso che sale sul Monte de Procida. In questo tratto sono previste salite con pendenze fino al 14%, notevoli in particolare per la Torrecaveta prima di dirigersi verso Baia e il Lago Lucrino verso Bosuvoli e Posillipo.

Dopo aver superato le difficili salite, i corridori scenderanno attraverso Petrarca fino al centro di Napoli, dove gli ultimi 3 chilometri della tappa saranno completamente pianeggianti, attraversando Dorn e Caracciolo. Questo tratto finale offre ai velocisti o agli avventurieri la possibilità di percorrere tutti i 900 metri prima del traguardo di Caracciolo.

Tadej Pogacar (Emirati Arabi Uniti) arriva a questa nona tappa con un buon ritorno. Lo sloveno ha quasi 3 minuti di vantaggio sul colombiano Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) e sul gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

Dopo aver completato il percorso obbligatorio attraverso il controllo delle firme e il cerimoniale del taglio del nastro, la corsa partirà da Avesano alle ore 12:00 (CEST) e il suo arrivo nella monumentale città di Napoli è previsto per le ore 17:15 circa.

