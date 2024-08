Tassi ipotecari a 30 anni al minimo di 15 mesi – NBC Chicago

Il tasso di interesse medio su un mutuo ipotecario trentennale è sceso questa settimana negli Stati Uniti al livello più basso degli ultimi 15 mesi, un sollievo per gli acquirenti di case in un mercato immobiliare che rimane fuori portata per molti.

Il tasso di interesse è sceso dal 6,49% la scorsa settimana al 6,46%, ha riferito giovedì l’istituto di credito ipotecario Freddie Mac, il tasso medio era del 7,23%.

Il tasso medio ha raggiunto il livello più basso da metà maggio 2023, quando era del 6,39%.

Questa settimana sono diminuiti anche i costi per un mutuo a tasso fisso di 15 anni, il che è una buona notizia per i proprietari di case che desiderano rifinanziare i propri prestiti a un tasso di interesse più basso. Il tasso medio è sceso dal 5,66% della scorsa settimana al 5,62%. Un anno fa, secondo Freddie Mac, il tasso medio era del 6,55%.

Si prevede generalmente che i tassi di interesse ipotecari continuino a scendere quest’anno, poiché i segnali di una minore inflazione e di un raffreddamento del mercato del lavoro hanno alimentato le aspettative che la Federal Reserve taglierà il suo tasso di interesse di riferimento durante il prossimo incontro politico di settembre, che sarà il primo allentamento. di questo tipo in quattro anni.

“Sebbene i tassi di interesse ipotecari siano rimasti relativamente stabili nelle ultime due settimane, nuovi e più positivi dati economici suggeriscono che i tassi di interesse diminuiranno leggermente fino alla fine dell’anno”, ha affermato Sam Khater, capo economista di Freddie Mac.

Dopo aver toccato il 7,79% in ottobre, il livello più alto in 23 anni, il tasso di interesse medio su un mutuo trentennale è rimasto al 7% quest’anno, più del doppio di quello di appena tre anni fa. Ma questo mese, il tasso medio ha visto il calo più grande in più di un anno, pari a circa il 6,5%.

Secondo la Mortgage Bankers Association, il recente calo dei tassi di interesse ipotecari nel complesso ha portato ad un aumento delle richieste di prestiti per il rifinanziamento della casa, che sono aumentate del 23% rispetto al mese scorso.