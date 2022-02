Tatan Mejia e Alexandra Montoya brillano su una bella scalata al balcone in “Masterchef Celebrity”

Arrivati ​​nella cucina di Masterchef Celebrity Colombia, la gioia è palpabile e lo hanno fatto cantando una canzone. Tratto da RCN dal vivo.

Dopo l’esclusione dell’attrice Natalia Ramirez, ha ricordato la sua partecipazione nel ruolo di Marcela Valencia nel romanzo di successo “You Soy Betty, La Via”, nella puntata andata in onda da RCN giovedì 24 febbraio. Le celebrità sono entrate per la prima volta nella cucina più famosa del mondoun luogo dove si producono le migliori ricette e inoltre, metterete da parte le amicizie e vivrete la vera competizione.

Pochi istanti prima di scoprire la sfida che dovranno affrontare, tutti esprimono come si sentono al loro ingresso in massa La cucina, che ha fatto grandi cambiamenti per la stagione Perché la locanda, la decorazione, il palcoscenico dei giudici e la piazza del commercio furono ristrutturati.

“Il Maestro è un grande privilegio, lo vedo come un dono di Dio”disse Jair Romero. Da parte sua, Carolina Gomez ha dichiarato: “Oltre alla cucina, ci sono le buone vibrazioni in cui entriamo tutti”.

Le domande sono emerse nei primi minuti di trasmissione, e qui è stato il turno dei comici di scherzare sul loro arrivo. Tra loro c’era Shishu, che disse: “Devo vincere perché devo soldi”.

Estiwar G, noto per aver condotto “Toxi Tours” attraverso le varie cucine del paese, Bahamón gli ha chiesto cosa ha provato quando ha visto una cucina elegante come quella del Masterchef: “Ci sono persone famose in questa cucina, la verità è che non bisogna lasciarsi sopraffare, mostrare quello che sai, picchiare duro”.

D’altra parte, Claudia Bahamon ha dichiarato che la signora Noriega non sarebbe stata nella competizione di oggi, che le ha subito assegnato un quadrato nero per il prossimo episodio. Il motivo per cui l’attrice e cantante non ha partecipato a questo punto è sconosciuto.

In questa classe, la sfida era seguire passo dopo passo i Dieci Comandamenti che hanno trovato sotto la temuta Mystery Box, dove è stato detto loro come sarebbe stato il processo di votazione finale con ciascuno degli ingredienti che avevano selezionato. Dolci, spezie, proteine, verdure, numero di prodotti, tra gli altri termini, hanno dato loro punti o li hanno anche ridotti.

La competizione di stasera si è distinta per il modo in cui hanno dovuto scegliere il mercato, perché come in altre versioni del programma, La dispensa era completamente buia, quindi i sensi che distinguevano la scelta degli ingredienti erano il tatto, il gusto e l’olfatto. Allo stesso modo, le urla, gli incespicamenti e i nervi hanno intrattenuto i giudici.

I partecipanti scelgono il mercato completamente buio, per realizzare le loro preparazioni con ingredienti che possono scegliere. Tratto da RCN dal vivo.

Dopo aver selezionato i componenti, ci sono stati molti che non hanno rispettato una delle regole principali, che non prevedeva più di 15 componenti, quindi hanno dovuto cambiare i loro mercati con altre coppie. Allo stesso modo, ci sono stati alcuni che hanno aggiunto punti al loro voto finale includendo cibi che erano nei Dieci Comandamenti che erano stati concessi per svolgere le loro preparazioni.

Le coppie sono state formate come segue:

– Tatan Mejia e Alexandra Montoya

Jair Romero e Carlos Baez

– Tostao e Isabella Santiago

– Chicho Arias e Estiwar G

– Martin Karban e Korozu

– Aida Morales e Aku Perez

– Manuela Gonzalez e Lucho Arango

Ramiro Meneses e Cristina Campozano

– Paolina e Maria Barretto

Carolina Gomez e Aida Bossa

Tuttavia, oltre alla difficoltà di trovare gli ingredienti completamente al buio, anche gli assaggi della giuria sono stati alla cieca, quindi quando hanno assaggiato le preparazioni dei concorrenti, sono stati Jorge Rauch, Nicolas de Zuberia e Christopher Carpentier a premiare ogni piatto.

In questa occasione, i vincitori hanno tolto l’ambita spilla dell’immunità e la possibilità di arrampicarsi sul balcone per non cucinare alla prossima sfida lasciata nelle mie mani. Tatan Mejia e Alexandra Montoyache chiamavano “Sponch”. La coppia ha scelto di servire una torta ricoperta di salsa Worcestershire e una torta al caramello sopra.

Alexandra Montoya e Tatan Mejia hanno vinto la spilla dell’immunità in questa competizione. Preso direttamente da RCN.

“Il miglior dolce servito da Masterchef in questo momento di competizione, ben equilibrato, si può finire di mangiarlo, non fa male, tutto si integra”via Nicholas de Zuberia.

Il nome “Spunch” dato da Alexandra Montoya e Tatan Mejia per il dolce che li ha portati per la prima volta sul balcone. Preso direttamente da RCN.

Il punteggio di sfida più basso è stato il setup “Dream Lever” presentato dalla coppia da JAir Romero e Carlos BaezChi ha preso il grembiule nero.

Jair Romero e Carlos Paez sono stati condannati a grembiuli neri e il loro approccio al fegato non è stato dei migliori. Preso direttamente dal canale RCN.

Continuare a leggere: