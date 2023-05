Tatis segna due fuoricampo e ne produce 3; I Padres hanno battuto i Dodgers

Fernando Tatis Jr. ha colpito due volte Clayton Kershaw e ha guidato in tre corse per San Diego, che venerdì ha battuto il rivale della National League Western Los Angeles 5-2 nel primo incontro da quando i Padres hanno eliminato i Dodgers in Division Two.

U Darvish (2-2) ha superato Kershaw (5-2), che è stato eliminato al quinto inning, davanti a una folla selvaggia e festosa il 5 maggio, la più grande festa per i messicani che vivono negli Stati Uniti. I Dodgers leader della divisione hanno visto terminare la loro serie di sei vittorie consecutive.

È stato il primo incontro tra queste squadre dal 15 ottobre 2022, quando i Padres hanno battuto i Dodgers, vincitori di 111 partite di regular season. Quella vittoria per 5-3 in una domenica piovosa ha permesso a San Diego di passare all’NLCS per la prima volta in 24 anni.

Tatis ha fatto impazzire i fan di Padres quando ha raggiunto il centro per iniziare il terzo down. Poi ha ripetuto con un drive su due linee per uscire senza niente nel quinto per il 3-1.

Il dominicano ha disputato quattro fuoricampo da quando è tornato il 20 aprile dopo una sospensione di 80 partite per uso di sostanze dopanti.

È stata la nona partita di Tatis con più homer, di cui quattro contro i Dodgers. Colpisce anche un doppio contro Kershaw il 23 aprile 2021, al Dodger Stadium.

Per i Dodgers, cubano Miguel Vargas 3-1.

Per i Padres, il dominicano Tatis Jr. è 5-2 con due punti e tre RBI e Juan Soto è 4-1.