Taylor Fritz sale al settimo posto in Pepperstone ATP diretta a Torino | Tour ATP

Nella settimana in cui Novak Djokovic si è assicurato la qualificazione per le Nitto ATP Finals, Taylor Fritz ha anche aumentato le sue possibilità di raggiungere l’evento di fine stagione dopo aver vinto il titolo a Tokyo.

ATPTour.com passa in rassegna le principali mosse della settimana in gara dopo aver giocato entrambi i campionati.

N. 7 Taylor Fritz, +3

Fritz ha scalato tre posizioni fino al settimo posto nella Pepperstone ATP Live Race To Turin dopo aver vinto il suo primo titolo ATP 500 al Rakuten Japan Open. L’americano ha battuto in finale il connazionale Francis Tiafoe conquistando il titolo a Tokyo. L’americano ha ora 2.885 punti, cinque davanti a Felix Auger-Aliassime, ottavo. Fritz cerca di confermare il suo esordio alla prestigiosa manifestazione che dà il tocco finale alla stagione, che si svolgerà dal 13 al 20 novembre a Torino.

N. 10 Novak Djokovic +5

Il serbo è diventato il quinto giocatore a qualificarsi per le Nitto ATP Finals dopo aver vinto il titolo all’Astana Open. Djokovic ha prenotato il suo posto a Torino secondo la regola del campione del Grande Slam, che garantisce l’ingresso a un vincitore importante attuale che ha terminato l’anno tra l’8 e il 20 nella Pepperstone ATP Live Race To Turin. Dopo aver alzato il trofeo ad Astana, i Balcani sono saliti al 10° posto in gara e si sono assicurati la permanenza tra i primi 20 il 7 novembre al termine del Rolex Paris Masters.