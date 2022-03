Taylor Fritz sconfigge l’ATP Masters 1000 a Indian Wells contro Rafael Nadal | Tour ATP

Taylor Fritz ha vinto il suo primo titolo ATP Masters 1000 domenica, fermando la serie di vittorie di Rafael Nadal. L’americano ha vinto la finale del BNP Paribas Open contro lo spagnolo 6-3 7-6 (5) e ha impedito al suo avversario di ottenere 21 vittorie consecutive e di celebrare il suo quarto trofeo dell’anno.

Nadal e Fritz si erano visti solo una volta, nella finale dell’Abierto Mexicano Telcel presentata da HSBC nel 2020. In quel momento lo spagnolo vinse senza troppi problemi, testo non ripetuto ad Indian Wells domenica durante il Grand Final. Dai primi maestri del calendario ATP 1000.

L’americano ha iniziato bene portandosi in vantaggio per 4-0, ed è stato in grado di avanzare bene giocando in modo molto aggressivo. Anche quando Nadal ha risposto, il suo avversario ha riportato uno dei break, l’americano si è arrampicato di nuovo per fare un break che gli ha regalato il primo set del match.

Durante la pausa dopo quel primo set, Nadal è andato negli spogliatoi per essere curato da un fisioterapista per problemi al torace, che ha iniziato a provare sabato nella semifinale contro Carlos Alcaraz.

Nadal, che sembrava essere sotto il suo livello, non riusciva a trovare il modo di ribaltare il crossover e ha visto l’americano continuare i suoi colpi sulla linea per accorciare il vantaggio, guadagnando rapidamente un vantaggio.

E così l’americano ha aggredito il giorno più importante della sua carriera per festeggiare il titolo.