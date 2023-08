Taylor Swift arriva in Messico, Ticketmaster annuncia il sistema antifrode – Billboard

Kevin Winter/TAS23/Getty Images Gestione dei diritti TAS

Taylor Swift arriverà questa settimana con il suo tour internazionale, The Eras Tour to the Forum, a Città del Messico, con tre concerti in programma da giovedì (24 agosto) a sabato (26 agosto) che segneranno il tanto atteso debutto della star americana. Pop star latinoamericana. Tre mesi dopo, lo spettacolo si sposterà in Argentina e Brasile, dove i biglietti sono esauriti, come nel paese degli Aztechi.

Sebbene i biglietti per il tour più importante dell’anno siano protetti da alcune delle tecnologie di biglietteria più avanzate implementate da Ticketmaster e dalla società madre Live Nation Entertainment, il rischio di frode sembra essere ancora presente.

La visita di Swift nel paese dell’America Latina arriva una settimana dopo che Ticketmaster Mexico ha introdotto SafeTix, una misura utilizzata negli Stati Uniti dal 2019 che consiste in un biglietto digitale che offre agli utenti maggiore sicurezza al momento dell’acquisto e dell’accesso agli eventi.

“Ticketmaster SafeTix fa parte dello sviluppo tecnologico e di servizi dell’azienda a vantaggio dei consumatori, poiché il biglietto utilizza codici a barre dinamici che cambiano costantemente per evitare contraffazioni o duplicazioni”, si legge nella dichiarazione della società del 15 agosto.

Come funziona Safetex?

Per scegliere SafeTix al momento dell’acquisto su Ticketmaster, l’utente deve selezionare l’opzione biglietto digitale al momento dell’accesso alla piattaforma, spiega il comunicato. I biglietti digitali saranno disponibili nell’account di ciascun utente, che dovrà essere verificato tramite email e numero di telefono.

Gli utenti potranno scaricare e trasferire gli accessi digitali dalla sezione Eventi all’interno dell’app Gestore biglietteria Messico. I codici possono anche essere scaricati su governatore dai telefoni cellulari. Successivamente, all’ingresso del locale, gli utenti dovranno esibire il codice dinamico da far scansionare da parte del personale.

Il lancio di questa app fa seguito all’aumento dei reclami degli utenti sui casi di copia di massa dei biglietti Ticketmaster e alla multa collettiva imposta dalla Procura federale dei consumatori del Messico (Profeco) all’inizio di quest’anno, dopo che nel dicembre 2022 centinaia di persone avevano acquistato i biglietti per la finale del Bad Tour. Il Bunny World’s Hottest Tour all’Estadio Azteca è stato eliminato dopo che il sistema ha indicato che il codice era già stato utilizzato da qualcun altro.

Altri concerti in Messico, come i concerti di Dua Lipa e Harry Styles, e il festival Corona Capital 2022, hanno avuto lo stesso problema di duplicazione dei biglietti.

La tecnologia per fermare le frodi

Nella dichiarazione, Ticketmaster México ha dichiarato di aver integrato una serie di strumenti tecnologici, tra cui: un pulsante di aiuto che consente un servizio tempestivo agli utenti e accelera i tempi di risposta; una coda virtuale per dare agli utenti chiarezza e certezza su dove acquistare i biglietti; Ed eventi record per raggiungere vendite di biglietti per concerti molto richieste, come è successo con le esibizioni di Taylor Swift in Messico.

“L’evoluzione di Ticketmaster mette il tifoso al centro. Ascoltiamo costantemente i nostri clienti e ci impegniamo a rispondere alle loro esigenze con un servizio di qualità”, ha affermato il direttore di Ticketmaster México. Ana Maria Arroyonel comunicato.

Ma ha aggiunto: “Siamo consapevoli che ci sono compiti in sospeso e stiamo lavorando per affrontarli”.

Nonostante i progressi nella tecnologia per la sicurezza dei biglietti, le frodi rimangono un problema per i tour più importanti com.swikiescome vengono chiamati i fan di Taylor Swift, impara a conoscerlo.

Sui social network, alcuni utenti hanno allertato nei giorni scorsi della possibilità di frode con biglietti contraffatti che includono pacchetti VIP, con i quali viene ricevuto il merchandise ufficiale di The Eras Tour. Attraverso questo sistema di acquisto l’utente ottiene un biglietto per il concerto e un altro biglietto per il merchandise. Gli utenti sottolineano che la differenza tra l’uno e l’altro sono i valori stampati su ogni foglio, ed è qui che si può attuare la truffa.

Ticketmaster México ha raccomandato agli utenti di non acquistare i biglietti al di fuori della propria piattaforma, ma gli utenti dei social network sembrano aver fatto il contrario.

“Capisco che l’unico modo per porre fine alla rivendita è scoraggiarla. Non ho comprato il biglietto, non ci andrò!”, dice l’utente di LoreFud X Network.