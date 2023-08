Taylor Swift canterà all’intervallo del Super Bowl? La risposta che ha entusiasmato i fan

Taylor Swift È già una delle più importanti artiste pop della sua generazione, attirando decine di migliaia di persone ai suoi concerti.

Per molti dei suoi coetanei, tuttavia, accettare lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl è un vero onore Taylor Swift è già riuscita a rifiutare la NFL due volte.

Di recente ha rifiutato di esibirsi allo spettacolo del primo tempo del Super Bowl del 2024 e I suoi fan ne sono chiaramente felici.

Sebbene il motivo della sua decisione non sia stato reso noto, Taylor Swift ha attualmente un programma fitto di impegni per il suo “Eras Tour” che sta succedendo nel paese da un mese. L’HITS Daily Double è stato il primo a confermare che Taylor Swift ha rifiutato la proposta della NFL.

Travis Kelsey ha fatto luce sulla disapprovazione che Taylor Swift gli ha dato a un concerto

Taylor Swift ha preso la decisione giusta di dire di no al Super Bowl?

Considera quanto è incredibile Così ingombrante e complesso che la creazione di uno spettacolo dell’intervallo del Super Bowl è diventata, Tutti i fan di Taylor Swift capiscono da dove viene.

La pop star ha dovuto preoccuparsi dei concerti che ospita da settimane. Gli Swift di tutto il mondo pensano che Taylor Swift si stia facendo un favore. Rifiuta questa offerta.

Gli artisti che accettano di fare questo spettacolo sono spesso ricercati Dai una spinta alla tua carriera O vuoi semplicemente cancellarlo dalla loro lista dei desideri.

Ma Taylor Swift viene comunque rifiutato due volte, intendiamoci In precedenza aveva rifiutato la stessa offerta per l’evento del 2022.

Anche gli Swifties si riferiscono ad esso L’artista è in realtà più grande dell’intera NFL, l’affermazione potrebbe essere vera. Sto solo guardando Quante persone hai riunito alle tue feste private?probabilmente potrebbe rivaleggiare con lo spettacolo del primo tempo del Super Bowl.

Finché non lo sapremo Il vero motivo dietro la tua decisione di rifiutare, Non possiamo speculare di più sul motivo per cui l’ha fatto una seconda volta.

Inoltre non è chiaro se Il commissario della NFL Roger Goodell Si avvicinerà a Taylor Swift con uno spettacolo del primo tempo del Super Bowl in futuro?