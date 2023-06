Taylor Swift è solidale con LGBTQ+ in un concerto a Chicago – NBC Chicago

Mentre la tappa dell'”Eras Tour” di Taylor Swift è iniziata a Chicago venerdì sera, l’icona pop ha condiviso un messaggio toccante augurando ai fan un felice mese del Pride e celebrando coloro che “vivono in modo autentico ‘e magnificamente'”.

Rivolgendosi alle migliaia di persone che si sono riunite per il primo dei tre spettacoli della serata al Soldier Field, la Swift ha sottolineato che il suo concerto non era solo uno spazio sicuro per i membri della comunità LGBTQ+, ma anche uno spazio per festeggiare.

“Una delle cose che mi rende così orgogliosa è poter stare con te e guardarti, interagire con te, essere così amorevole, così attento e così premuroso”, ha detto.

Pur dicendo che vuole che “ovunque sia sicuro e bello per tutti nella comunità LGBTQ+”, la pop star ha affermato che “non possiamo parlare del Pride Month senza parlare del dolore”.

“… in questo momento, di recente e negli ultimi anni, ci sono state molte leggi dannose che mettono a rischio le persone nella comunità LGBTQ e Queer”, ha affermato Swift.

La cantante, che negli ultimi anni si è dilettata nell’attivismo politico, ha esortato i fan a votare alle elezioni, come aveva fatto in precedenza, e ha anche incoraggiato altri a sostenere la comunità LGBTQ+ dopo il Pride Month.

“… possiamo sostenere quanto vogliamo durante il Pride Month, ma se non guardiamo a questi funzionari eletti, sono sostenitori? Sono alleati? Sono protettori dell’uguaglianza?” lei chiese.