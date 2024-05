Taylor Swift e Travis Kelce si sono goduti l’Italia durante una fuga romantica

La settimana scorsa Taylor Swift ha dato il via alla tappa europea del “The Eras Tour” con quattro spettacoli a Parigi, Francia. Dopo aver portato a termine i suoi compiti, ha deciso di pianificare una fuga romantica con il suo attuale fidanzato, un giocatore di football americano. Travis Kelce.

Questo venerdì, sabato e domenica la pop star avrà un concerto in Svezia, ma Approfittò dei giorni liberi precedenti per soggiornare con Kells in una splendida casa a TremesoUna città situata nella provincia di Como, Italia.

Una grande casa scelta dalla coppia per la spada dell’amore Fa parte del lussuoso hotel Grand Hotel Tremezzo Ciò che risalta è la sua posizione sulle sponde del Lago di Como.

Secondo “Page Six”, la proprietà viene affittata per 21.000 dollari a notte. Dovrebbe essere ricordato L’hotel in cui Swift ha soggiornato durante la sua visita a ParigiFrancia, da $ 4.600 a $ 21.000 a notte.

Ritorna alla residenza in Francia. La felice coppia è riuscita a godersi un appartamento di sei stanze Lusso con bagni privati, corridoio, soggiorno, sala da pranzo, cucina e altri spazi. Il posto può ospitare fino a 12 persone.

Ovviamente è Forniscono anche servizi e strutture regolari Qualsiasi albergo di lusso.

D’altro canto la casa si distingue per il suo stile neoclassico e per la varietà di oggetti e dettagli originali che conserva al suo interno.

Dovrebbe essere menzionato Pavimenti originali in terrazzo, lampadari di Murano fatti a mano, maioliche, arazzi e dipinti antichi. Questo posto può anche essere considerato un museo.

All’esterno ci sono rigogliose aree verdi e ampi spazi per godersi la vita all’aria aperta con la famiglia o gli amici.

Al termine delle attività Swift continuerà con “The Eras Tour” in Svezia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera, Italia, Germania, Polonia e Austria..

