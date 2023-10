Taylor Swift mette in ombra Scorsese e mette nei guai i reali di Hollywood…

Bloomberg – La versione cinematografica del tour negli stadi di Taylor Swift è rimasta in cima al box office per la seconda settimana consecutiva, battendo il nuovo dramma di Martin Scorsese della Apple.

Il Taylor Swift: Eras Tour ha generato 31 milioni di dollari di vendite di biglietti in Nord America, ha dichiarato domenica Comscore in un comunicato. Killers of the Flower Moon, la prima uscita sul grande schermo della Apple Original Films, ha aperto con vendite pari a 23 milioni di dollari.

Il film di Swift ha fornito nuovi contenuti ai proprietari di sale cinematografiche che stanno ancora cercando di recuperare gli affari persi a causa della pandemia di COVID-19Soprattutto perché attira un gran numero di donne. Sebbene le vendite al botteghino siano aumentate quest’anno, sono ancora al di sotto del picco pre-pandemia.

Apple, da parte sua, sta finanziando Scorsese per aumentare la domanda per il suo servizio di streaming. Sebbene le opere dell’acclamato regista ricevano solitamente il plauso della critica, i suoi film non sempre hanno un valore comprovato al botteghino. La sua uscita più importante è stata Shutter Island nel 2010, con vendite nel fine settimana di 41,1 milioni di dollari, secondo Comscore Inc.

Killers ha come protagonista Leonardo DiCaprio, il cui personaggio è complice dell’omicidio di membri della tribù Osage negli anni ’20 dopo che è stato trovato petrolio nella loro terra.

Apple prevede di spendere 1 miliardo di dollari all’anno in film che usciranno nelle sale, ha riferito Bloomberg News a marzo. Unendosi alla rivale Amazon.com Inc. Nel suo impegno verso questo settore in difficoltà. Dopo la pandemia, i proprietari di sale cinematografiche si sono lamentati della scarsità di grandi uscite.

La strategia incentrata sul teatro favorisce anche registi e attori come Scorsese e DiCaprio, a cui piace vedere i loro film proiettati sul grande schermo. A causa dell’attuale sciopero degli attori, i membri del cast non hanno potuto promuovere il film.

Tuttavia, il calcolo finale di Apple non riguarda la vendita dei biglietti, ma se il film genera consapevolezza e abbonati per la sua piattaforma online Apple TV+. Sarà disponibile per lo streaming tra 45 giorni o più.

Con gli incassi del fine settimana di apertura, The Eras Tour è vicino a diventare il film-concerto con i maggiori incassi della storia. Il film ha stabilito un record nazionale al momento della sua uscita ed è ora pronto a conquistare il titolo mondiale. Il record attuale, 261,2 milioni di dollari, è detenuto dal successo di Michael Jackson del 2009 This Is It, secondo Box Office Mojo.

L’uscita del film di Swift ha costretto lo studio a riprogrammare il film. Rilasciata la Universal Pictures di Comcast Corp The Exorcist: Believer una settimana prima per evitare di competere con The Eras Tour.

Un altro grande musical è in lavorazione per dicembre. Renaissance: A Beyoncé Film uscirà il 1 dicembre. Per evitare concorrenza con questo film, The Walt Disney Company prevede di modificare la data di uscita di The Riders, che dovrebbe uscire nello stesso fine settimana.