TCL annuncia al CES nuovi prodotti connessi che migliorano l’esperienza visiva

TCL, leader nelle esperienze di connettività intelligente a prezzi accessibili e nella tecnologia di visualizzazione, è presente al più grande evento tecnologico mondiale (CES, Consumer Electronics Show) e in occasione di tale evento ha annunciato la sua ultima innovazione.

Il lancio più rilevante di TCL è la serie di smartphone TCL 40, due nuovi dispositivi con tecnologia di punta NXTPAPER, TCL RayNeo X2 e occhiali indossabili intelligenti di nuova generazione TCL.

“La visione di TCL è quella di ispirare grandezza in modo che più persone possano sperimentare una vita più piena, più intelligente e più ricca”, ha affermato Aaron Chang, CEO di TCL Communication. “Uno dei modi per raggiungere questo obiettivo è ascoltare il feedback dei clienti per migliorare continuamente le esperienze. Questo ci consente di offrire una gamma migliorata che offre tecnologie innovative, connesse e coinvolgenti a un ottimo prezzo”.

Serie TCL 40 e MOVEAUDIO Air: intrattenimento senza limiti

TCL democratizza le tecnologie per offrire funzionalità premium a prezzi accessibili per consentire agli utenti di connettersi, esplorare e condividere.

La serie TCL 40 è stata lanciata negli annunci TCL, che include i modelli TCL 40 R 5G, TCL 40 SE e TCL 408. Ogni dispositivo è dotato della tecnologia di visualizzazione avanzata di NXTVISION, NXTVISION, un sistema innovativo che offre una modalità di lettura e comfort visivo per i non- visione invadente in qualsiasi condizione di illuminazione, oltre a una batteria a lunga durata e una fotocamera AI da 50 MP in modo che i clienti possano godere di un intrattenimento illimitato.

Immersion non è solo uno spettacolo per TCL. Al CES verranno lanciate anche le TCL MOVEAUDIO Air, le ultime cuffie di TCL che offrono il massimo in termini di immersione sonora. La durata della batteria per tutto il giorno con un massimo di nove ore di riproduzione musicale e audio ultraveloce si combinano per offrire un suono chiaro e bilanciato in una forma leggera e confortevole.

TECNOLOGIA NXTPAPER: Espansione dell’innovazione dei display in tutte le categorie

NXTPAPER, la tecnologia per la cura degli occhi in compresse che imita l’aspetto e la sensazione della carta per la cura degli occhi, ideale per leggere e consumare contenuti. A differenza degli schermi LCD, sostituisce la dannosa luce blu con tonalità gialle indesiderate. Utilizza un filtro multistrato intelligentemente integrato per un’esperienza più piacevole quando passi molto tempo a leggere.

Al CES, TCL ha annunciato che sta espandendo questa innovativa tecnologia di visualizzazione in nuove categorie con il tablet TCL NXTPAPER 12 Pro e il primo laptop 2-in-1 staccabile di TCL, il TCL BOOK X12 Go. Entrambi i dispositivi sono dotati di un display NXTPAPER 2K da 12,2 pollici, uno schermo simile alla carta che filtra fino al 61% in più di luce blu dannosa rispetto agli schermi normali.

Tablet compatto: un multitasking portatile ed efficiente per chi è sempre in movimento

Un’altra novità al CES 2023 è il TCL TAB 8 LE, un tablet ultracompatto dal design leggero e portatile. Ha un display HD da 8 pollici, un processore quad-core, connettività LTE e una batteria da 4.080 mAh per tutto il giorno. Le fotocamere anteriore e posteriore da 5 MP sono perfette per registrare video in vacanza o mettersi al passo con il team durante una videochiamata. I doppi altoparlanti stereo offrono un suono coinvolgente, mentre la memoria interna da 32 GB ha memoria sufficiente per le tue app preferite e supporta l’archiviazione su scheda microSD™ espandibile fino a 512 GB.

Occhiali per realtà aumentata: il prossimo grande passo verso il futuro

TCL sta facendo un grande passo avanti nella realtà aumentata nel 2023 con il lancio dei suoi occhiali AR di nuova generazione: TCL RayNeo X2.

Prendendo l’iniziativa nell’implementazione dell’innovativa tecnologia di visualizzazione del microscopio ottico a microscopio ottico a colori, TCL RayNeo X2 svolge varie funzioni come navigazione intelligente, traduzione automatica, fotografia, imaging e riproduzione musicale in un normale design di occhiali.

Alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon® XR2, TCL RayNeo X2 offre localizzazione e mappatura simultanee (SLAM) e interazione di riconoscimento dei gesti. Questo dispositivo è il sogno di un viaggiatore. La sua potente tecnologia di mappatura mostra punti di riferimento nelle vicinanze e il suo sistema di traduzione AI integrato abbatte le barriere linguistiche. TCL RayNeo X2 può tradurre conversazioni e visualizzare i sottotitoli per molte lingue diverse in tempo reale. Le notifiche istantanee di chiamate e messaggi vengono visualizzate in tempo. È il tuo assistente intelligente quotidiano nel lavoro e nella vita.

TCL fa un passo coraggioso nel portare sul mercato esperienze di realtà virtuale con il suo concetto di realtà virtuale NXTWEAR V. Con un peso di soli 236 grammi, l’abbigliamento leggero e confortevole consente agli utenti di dimenticare la realtà in cui si trovano mentre sperimentano prestazioni di colore e interattività realistiche . Sviluppato da TCL CSOT, lo schermo produce una resa cromatica vibrante grazie al modulo ottico VR che offre un campo visivo di 108 gradi e una densità di 1512 pixel per pollice, che migliora la qualità dell’immagine ed è piacevole per gli occhi. Che si tratti di esplorare METAVERSE, giocare a giochi coinvolgenti o apprendere nuove abilità, TCL NXTWEAR V affascina chi lo indossa in un mondo che vorranno esplorare per ore.

ecosistema connesso

Tutte queste innovazioni TCL possono essere integrate in un ecosistema connesso tramite TCL LINK, che consente a telefoni, cuffie, tablet, computer e dispositivi indossabili intelligenti TCL di comunicare tra loro, offrendo agli utenti l’opportunità di divertirsi e gestire più dispositivi ovunque.

Fontana. Giornale digitale centroamericano e caraibico