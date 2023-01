TCL ha ricevuto prestigiosi premi al CES 2023

TCL Electronics è stata premiata da ADG durante il CES 2023 per le sue innovazioni nella tecnologia di visualizzazione avanzata.

Tra i premi assegnati, TCL ha ricevuto il Gold Award in Display Technology Innovation per il TCL 4K Mini LED TV C845 e il premio Eye Protection Innovation of the Year per TCL NXTPAPER 12 Pro.

Selezionati da una giuria di esperti globali e media influencer, i premi sono stati assegnati nell’ambito dei Best Global Brands Awards 2022-2023 sponsorizzati da ADG, che si sono svolti il ​​6 gennaio a Las Vegas.

Dedicato alle tecnologie avanzate

Il prestigioso Display Technology Innovation Award Gold assegnato al 4K Mini LED TV C845 riflette la continua dedizione di TCL allo sviluppo di tecnologie e display Mini LED per offrire la migliore esperienza cinematografica in casa, beneficiando di alta definizione, contrasto straordinario e colori realistici. I recenti sviluppi che TCL ha realizzato in collaborazione con attori del settore per espandere le prestazioni dei display premium includono la partnership di TCL con TÜV per co-creare il Mini LED Laboratory.

L’ultimo progresso di TCL nella tecnologia NXTPAPER ha portato a casa il premio nella categoria Eye Protection Innovation of the Year, in particolare con il prodotto TCL NXTPAPER 12 Pro 2023. Il display NXTPAPER 12 Pro aggiornato offre un’esperienza visiva coinvolgente. È inoltre più luminoso del 100% rispetto al suo predecessore e il suo schermo simile alla carta filtra fino al 61%1 di luce blu dannosa in più rispetto agli schermi normali, garantendo immagini straordinarie senza compromettere la salute degli occhi.