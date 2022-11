TCL ispira il mondo a perseguire la grandezza e godersi ogni momento della più grande stagione sportiva di sempre

TCL offre esperienze visive coinvolgenti ed entusiasmanti opportunità di networking con gli ambasciatori del marchio durante il più grande evento calcistico del mondo

Hong KongE il 18 novembre 2022/PRNewswire/ — Milioni di appassionati di sport in tutto il mondo stanno facendo il conto alla rovescia per il più grande evento calcistico mondiale del 20 novembre. In qualità di azienda dominante nel settore televisivo globale e sostenitrice di lunga data dello sport, TCL è ansiosa di migliorare l’esperienza dei fan di questo evento emozionante, ricco di azione e stimolante. TCL non solo ha una gamma vincente di TV QLED Mini LED che offrono incredibili esperienze visive ai fan che guardano a casa, ma lancerà anche una serie di entusiasmanti attività online e offline durante il più grande “Festival del calcio” del mondo.

Eccezionale esperienza visiva sul campo

TCL si dedica alla tecnologia Mini LED dal 2018 e la sua serie TV TCL 2022 offre una gamma molto ampia di TV, dai modelli entry-level ai modelli di punta, per massimizzare il tuo divertimento visivo. L’ultima generazione della tecnologia Mini LED di TCL offre una visione immersiva di livello superiore con contrasto elevato, luminosità migliorata, profilo ultrasottile e più zone di oscuramento locale. Con un controllo della luce a 16 bit ultra preciso, la tecnologia Mini LED di TCL garantisce colori più ricchi e dettagli più realistici nelle stanze più buie o alla luce del giorno più luminosa. Nel frattempo, la tecnologia di retroilluminazione Mini LED di TCL e un’elevata frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz assicurano che gli oggetti in rapido movimento siano più nitidi e chiari sullo schermo. Il risultato è un’eccezionale qualità delle immagini che mette gli spettatori al centro dell’azione in modo che possano sentirsi come se fossero sul campo alla festa mondiale del calcio.

Per la migliore esperienza home theater, la gamma XL di televisori di grandi dimensioni include schermi da 85 pollici e un televisore TCL QLED da 98 pollici con tecnologia a colori Quantum Dot. Gli ultimi televisori della serie C di TCL offrono una qualità dell’immagine eccezionale e includono EISA Premium TV 4k Mini LED C835 con Dolby Atmos per audio surround.

Unisciti alla febbre del calcio con i Brand Ambassador di TCL

Prima dell’evento, TCL ha messo insieme una squadra di ambasciatori del marchio di calcio TCL 2022: il nazionale brasiliano RodrigoInglese internazionale Phil FodenInternazionale spagnolo Pedro E i francesi Raffaello Varano. Mentre le loro squadre nazionali lottano per un posto in finale, le quattro stelle del calcio saranno una parte importante delle campagne globali online di TCL durante l’evento calcistico.

TCL inviterà i fan a seguire e sostenere il loro ambasciatore preferito, condividere la loro passione per il calcio e sfruttare al meglio ogni momento calcistico.

Promuovi i tuoi preferiti

Per aumentare il divertimento delle cheerleader online, TCL lancerà filtri creativi, giochi e sfide sui canali dei social media, tra cui tic toc e kawaii. Su Instagram, TCL consente ai fan di scegliere tra una serie di filtri AR colorati per mostrare il loro supporto per le loro squadre e giocatori preferiti.

TCL lancerà anche una serie di mostre mobili in cui i tifosi possono incontrarsi in un’atmosfera carnevalesca e condividere esperienze calcistiche, di persona, in tutto il mondo.

Resta sintonizzato per saperne di più sulle attività online e offline di TCL, preparati a tifare per la tua squadra preferita, i tuoi giocatori e gli ambasciatori del marchio TCL e celebra ogni gol di questo fantastico evento sportivo globale.

Informazioni su TCL Elettronica

TCL Electronics (1070.HK) è un’azienda di elettronica di consumo in rapida crescita e leader nel settore televisivo globale. Fondata nel 1981, oggi opera in più di 160 mercati in tutto il mondo. TCL è specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di prodotti di elettronica di consumo che vanno da televisori, audio e dispositivi domestici intelligenti. Visita il sito Web TCL https://www.tcl.com.

