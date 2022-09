TCL XL, grandi schermi

TCL benefici da IFA 2022 per Rinnova il tuo impegno sui grandi schermiE lo fa con alcune delle proposte più interessanti, come lo schermo QLED da 98 pollici TCL 98C735 o X925 PRO da 85 pollici o 75C935 e 75C835. Con questi nuovi modelli, TCL amplia la gamma XL, introdotta per la prima volta nel mercato nordamericano lo scorso anno, e che sta crescendo per referenze, tecnologie e fascia di prezzo.

Se iniziamo con TCL 98C735Come abbiamo già indicato, siamo di fronte a un numero enorme di Schermo QLED da 98 pollici (la più grande serie XL di TCL), con Risoluzione 4K Secondo il produttore, è stato progettato per offrire un’esperienza cinematografica, con una corrispondenza cromatica del 100%. Per replicare l’esperienza teatrale, TCL afferma che stando seduti a circa tre metri dallo schermo 98C735 di casa, gli utenti hanno lo stesso campo visivo di 60 gradi di uno schermo gigante a 30 metri dalla fila centrale di sedili di un cinema.

Nel passaggio successivo, troveremo lo schermo per dimensione L’X925 PRO da 85 pollici è dotato della tecnologia OD Zero Mini LED di risoluzione TCL e 8K, che ti permetteranno di godere di una qualità dell’immagine fenomenale anche a distanza ravvicinata dallo schermo. Inoltre, l’utilizzo del pannello MiniLED garantisce una luminosità adeguata anche in ambienti con illuminazione sufficiente.

Da parte sua, con TCL 75C935 e TCL 75C835 Parliamo di schermi 75 pollici costruito su pannello MiniLED, garantendo una grande luminosità che permette di godere dell’immagine in condizioni idonee anche in ambienti abbastanza luminosi. Inoltre, nel caso del 75C935, 1.920 zone di attenuazione locale garantiscono neri lucidi, bianchi brillanti, colori vivaci e un’identificazione ancora più precisa nelle foto. Entrambi i modelli offrono un basso ritardo di input, una frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz e sono compatibili con HDMI 2.1.

Secondo il loro produttore, tutti i televisori della gamma TCL 2022 XL sono compatibili con la maggior parte delle tecnologie e dei formati HDR disponibili sul mercato, come Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HLG, HDR10, HDR10+. Inoltre, dispone anche di una tecnologia TV avanzata abbinata a Google TV, in modo che gli spettatori possano godere della migliore qualità delle immagini possibile e di contenuti premium.

