NOppure ne è consapevole? Luis ChávezEra sul radar del Feyenoord; Tuttavia, ha finito per rifiutare a causa dell’offerta della Dinamo Mosca.

Dennis T. Chiudi Aveva già pronosticato lo scorso aprile che avrebbero seguito le orme del centrocampista messicano, e ora lo ha confermato sottolineando che è lui la persona ideale per sostituire uno dei pezzi perduti: Orkun Cocoche è partito per il Benfica.

“È un ragazzo che conosco da molto tempo. Pensavo che fosse la sua leadership e le sue qualità a definire il gioco Sarebbe stato un buon successore di Orkon“, ha rivelato a Goedemorgen Eredivisie.

Detto questo, il direttore generale del Feyenoord ha espresso il suo rammarico per il fatto che l’obiettivo non sia stato raggiunto: “Alla fine sono arrivate altre offerte e abbiamo dovuto includere altri giocatori. Non è stata una storia facile e Sfortunatamente, ciò non è accaduto quando è andato alla Dinamo Mosca“.

Luis Chavez prima della Dinamo: “Volevo realizzare il mio sogno (giocare in Europa) a qualunque costo”.

Per quanto riguarda il mercato del Feyenoord, oltre alla partenza di Orkun, il tecnico olandese ha rivelato che ci sono altri giocatori che potrebbero partire, come Lucharel Gertruida.

“Sapevamo che il suo contratto con il Bayern Monaco era possibile, ma alla fine non lo hanno cercato, anche se in ogni caso avevamo tre opzioni se il contratto fosse andato a buon fine”.

Aggiungendo: “La persona che abbiamo potuto ingaggiare era… Luca IvanocicUna trattativa lunga perché la Dinamo Zagabria voleva lasciarlo partire solo dopo i preliminari di Champions League. “Ci è costato poco meno di 8 milioni di euro, ma lo consideriamo un buon affare”.

all’estremità, Dennis T. Chiudi Ha parlato di una possibile uscita: “Non avevo interesse ad andare altrove. Personalmente non credo che dovrei pensarci oltre”. Interesse del Tottenham O chiunque altro, il che è stato divertente, ma quando mi hanno suggerito ho detto di no.

“Anche Arne Slott era vicino al trasferimento, ma ha rifiutato anche lui e ora siamo felici che rimanga,” ha concluso.