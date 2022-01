Team building unico e originale grazie a VR AIRSOFT

È essenziale rafforzare il lavoro di squadra e le relazioni interpersonali tra i dipendenti dell’azienda Semplificare e migliorare la costruzione del progetto. per questa ragione, VR SOFTAIR Aiuta le aziende a implementare a squadra di costruzione unico e innovativo utilizzando i loro centri di realtà virtuale.

Questi centri dedicati alla ricreazione e all’intrattenimento sono stati adattati per festeggiare Che tipo di evento, comprese le aziende. Inoltre, i loro videogiochi consentono ai giocatori di vivere esperienze cooperative molto utili per la dinamica squadra di costruzione.

Eventi squadra di costruzione Patrimonio aziendale

il squadra di costruzione È una dinamica che le aziende utilizzano per migliorare il lavoro di squadra e le relazioni tra i propri dipendenti. VR AIRSOFT I servizi VR sono molto utili per implementare questa dinamica In modo innovativo e risultati più efficienti.

Questo perché i loro giochi divertenti e divertenti offrono esperienze cooperative e competitive Gruppi fino a 6 giocatori. Pertanto, i lavoratori potranno formare una squadra e godersi le battaglie tra loro o le battaglie contro di loro zombi Durante lo sviluppo o il miglioramento delle loro capacità collaborative, comunicative, di coordinamento, ecc.

Questo servizio è anche un’ottima opzione per Festeggiando il compleanno di un dipendente, partner o amministratore delegatoOltre a riunioni di lavoro, eventi annuali e stagionali, ecc. È importante ricordare che questi eventi squadra di costruzione Può essere eseguito nei loro centri a Madrid, Las Palmas de Gran Canaria e Caceres.

Un modo unico e innovativo per celebrare eventi aziendali

Ai partecipanti vengono offerti eventi aziendali organizzati da VR AIRSOFT Spazio innovativo e formativo, Grazie ai loro giochi di realtà virtuale. Inoltre, questo franchising ha un servizio Ristorazione Tra le tante aggiunte per completare questo tipo di eventi.

Gli spazi sono pensati anche per i non vedenti e la loro tecnologia e dispositivi elettronici possono essere utilizzati anche da persone con mobilità ridotta.

Si assicura inoltre di fornire un servizio completo per le aziende con portata Inserimento di centri privati ​​e personaliSicurezza in ogni momento, riepilogo video dell’evento, telecamere professionali, ecc. Allo stesso modo, questo pionieristico franchise VR ha attualmente un parco mobile che può essere spostato ovunque lo desiderino gli appaltatori.

Con VR AIRSOFT, le aziende possono organizzare un file squadra di costruzione Offre esperienze innovative e allo stesso tempo incoraggia il lavoro di squadra.