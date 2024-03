Teaser pazzesco che anticipa il taxi elettrico di Rimac

croato Matty Rimac È una figura ben nota a chi è aggiornato sul settore automobilistico. Questo giovane uomo d'affari Porsche è riuscita a stupire con la sua visione tecnologica per le auto elettriche, riuscendo a creare la supercar a emissioni zero più famosa fino ad oggi.Rimac Nievera, ed è considerato affidabile dalla stessa Porsche e dal Gruppo Volkswagen per determinare il futuro della Bugatti.

CV da sogno che verrà aggiunto ora Nuova fase, anche se dire la verità era qualcosa che difficilmente ci aspettavamo. In una delle sue ultime clip su Instagram, Rimac ha pubblicato a TeatrinoDiciamo un po' Faridada visualizzare Un'anteprima della silhouette del suo prossimo progetto: un robotaxi autonomo.

Non lasciare che i tweet ti impediscano di vedere l'auto

nidificato tra Università E il com.shitpostingquesta tendenza su Internet e sui social media a pubblicare meme e immagini senza senso, Matty Rimac stende un foglio di carta con la sagoma ritagliata del suo robotaxi, attraverso il quale lascia vedere una sequenza di fotografie e animazioni. Che gira velocemente sul fondo.

Che poco possiamo dedurre da quel farmaco? Teatrino è che il taxi robot di Rimac, internamente chiamato P3, Avrà una struttura compatta a due volumi, anche se non è chiaro se avrà tre o cinque porte.. Quello che appare, analizzando la silhouette mostrata con una lente d'ingrandimento, è che il parabrezza avrebbe dimensioni importanti, lasciando un frontale molto corto e praticamente verticale. Quest'ultimo ci porta a credere che la sua trasmissione, elettrica e presumibilmente con qualche eredità tecnologica della Niviera, sarà posizionata nella zona dell'asse posteriore. Lascia che sia quello che è, Dovremo attendere il prossimo 26 giugno per conoscerne la forma definitiva E tutti i suoi dettagli.

Qual è il puzzle completo? La capacità di guida autonoma della P3. Questa parte del progetto è pienamente compatibile con Project 3 Mobility, una startup croata specializzata in software per veicoli finalizzato a… Portare questa auto a guida autonoma per le strade di Zagabria entro la fine del 2024Poi fare lo stesso nel Regno Unito e in Germania per tutto il 2025.