Tec de Monterrey Puebla apre uno spazio di silenzio e riflessione al Grupo Milenio

dentro Tecnologico di Monterrey a Puebla Viene inaugurato il primo Punto Blanco, uno spazio universitario Per il silenzio, pratica la meditazione L’incontro con se stesso è una misura che favorisce lo sviluppo della sua dimensione spirituale.

Durante l’inaugurazione dello spazio situato accanto alla Biblioteca Sur Del Tecnologico di Monterrey A Puebla, Liliana Ortiz Pérez, presidente del Sistema municipale per lo sviluppo integrato della famiglia (Smdif) nella capitale Puebla, ha sottolineato l’importanza di pensare al momento.

Jorge Francisco Rocha Orozcodirettore del Tecnológico de Monterrey di Puebla, lo ha spiegato punto bianco Ti permette di eseguire pratiche per riflettere e fermarti su ciò che è accaduto in momenti diversi

“Voglio invitare il presente e il non presente a fare uso delle alternative che abbiamo. Quando abbiamo questi spazi, abbiamo davanti a noi la possibilità di personalizzare il nostro processo decisionale. Come penso profondamente in un ritmo frenetico mondo, in un mondo esigente, in un mondo esigente che vive anche qui?”, ha affermato.