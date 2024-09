Tecnologia contro corruzione

Ci sono molte istituzioni in tutto il mondo che sono state colpite dalla corruzione. Sebbene siano state adottate misure tradizionali per combatterlo, come l’attuazione di leggi più severe e lo svolgimento di controlli regolari, queste misure sono spesso insufficienti a causa della complessità delle reti corrotte.

Durante la prima metà del 2024, la Procura cilena ha aumentato del 93% le richieste di informazioni all’Unità di Analisi Finanziaria (UAF) sulle indagini relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Questo aumento riflette non solo la crescente necessità di trasparenza nel Paese, ma anche l’importanza di adottare strumenti tecnologici avanzati per tracciare e prevenire questi crimini.

Oggi esistono molte tecnologie che migliorano il modo in cui individuiamo e preveniamo le cattive pratiche. È così che i governi e le aziende stanno iniziando a utilizzare l’automazione, l’analisi di grandi quantità di dati e l’intelligenza artificiale (AI) per individuare comportamenti irregolari. Questi strumenti consentono il rilevamento tempestivo delle anomalie, consentendo un intervento rapido prima che il problema si aggravi.

La capacità di fornire un monitoraggio dettagliato e accessibile delle decisioni prese in un’organizzazione è uno dei vantaggi più importanti di queste piattaforme tecnologiche. Ciò aiuta tutti gli attori ad assumersi la responsabilità in modo efficace perché le informazioni sono disponibili in modo chiaro e centralizzato in tempo reale, rendendo l’identificazione dei conflitti di interessi più semplice e veloce, migliorando la trasparenza interna.

La crescente necessità di normative internazionali sempre più stringenti ha portato molte organizzazioni a utilizzare piattaforme che non solo garantiscono il rispetto delle normative, ma consentono anche di anticipare potenziali problemi. Questi strumenti si sono rivelati fondamentali per evitare sanzioni e proteggere la reputazione aziendale, creando al tempo stesso un contesto normativo più forte.

Va notato che, a causa dei numerosi casi di corruzione nel Paese e in un momento in cui la credibilità delle istituzioni diminuisce sempre più, è la tecnologia a offrire l’opportunità di ripristinarla. Non è un sistema di controllo o monitoraggio; Si tratta piuttosto di una soluzione che promuove una cultura organizzativa etica e trasparente, offrendo il potenziale per muoversi verso un ambiente in cui integrità e responsabilità sono la norma.

Scritto da: Alex Vendite, CEO Conformità a sorpresa