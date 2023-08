Tecnologia del legno: Continua il ritorno alla normalità in Italia

Per quanto riguarda l’indagine previsionale, i dati elaborati dall’ufficio studi Asimal rivelano un clima meno positivo rispetto al trimestre precedente: per i mercati esteri, il 33% del campione si aspetta un andamento stabile (contro il 38% del trimestre precedente); Il 48% (38 nel periodo gennaio-marzo) diminuirà e il restante 19% aumenterà (rispetto al 24). Per il mercato italiano, esso rimarrà stabile secondo il 48% degli intervistati (57% nel primo trimestre 2023), in calo del 38% (rispetto al 24%) e del 14% (19% nel trimestre precedente).