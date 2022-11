Telecamere di sicurezza TP-Link Tapo C420, un sistema ottico molto pratico

Nel corso del tempo, ho testato diverse telecamere di sicurezza domestica, alcune della linea Tapo di TP-Link. Ho avuto tutti i tipi di esperienze, da quelle brutte che non possono essere configurate correttamente, a quelle fantastiche. Il nuovo combo dual-core TP-Link Tapo C40S2 è di quest’ultimo tipo. Il set di pacchetti contiene due telecamere di sicurezza C420 a colori e con risoluzione 2K, leggermente più grande dell’HD, con le loro staffe che consentono il montaggio fisso a parete e il posizionamento su una superficie orizzontale.

Una delle cose più sorprendenti del Tapo C420 è la sua configurazione rapida e semplice. Ho passato così tanto tempo a realizzare fotocamere di questo tipo che trovare un modello che si installa in meno di cinque minuti è molto gratificante. Per prima cosa è necessario posizionare l’hub centrale, che è una piccola scatola bianca che è collegata a un modem Internet e per contenere telecamere e può contenere una scheda Micro SD per registrare immagini in un loop continuo. Per le fotocamere, devi solo inserire le batterie fornite nella confezione, accenderla e attivarla tramite un’app.

L’app Tapo ti consente di gestire le tue telecamere in modo molto versatile F.Bracero

In pochissimo tempo, puoi accedere a entrambe le telecamere nell’app. Se vuoi posizionarli su una parete (sia all’interno che all’esterno), il kit contiene i tasselli e le viti corrispondenti, oltre a un pratico adesivo che segna i punti per praticare i fori nel muro. Le telecamere possono funzionare a batterie, con un’autonomia di circa sei mesi, oppure collegate alla rete elettrica. Dai test effettuati ho avuto l’impressione che sarebbe stato più pratico fare a meno del cavo elettrico. Le telecamere indicano sempre lo stato della batteria nell’app e spendono pochissimo.

Il sistema Tapo può essere utilizzato con l’hub C420 e le telecamere come sistema di sicurezza domestica. È in grado di distinguere tra persone e animali domestici (quindi non si riprenderà ogni singolo momento se ne hai uno a casa e passi davanti alla macchina). Tutto può essere facilmente configurato nell’app. Se viene rilevata una violazione, viene inviato un avviso al telefono cellulare e vengono attivati ​​allarmi luminosi e sonori nelle telecamere e nell’hub. Dall’applicazione è possibile mantenere la comunicazione con la persona rilevata, poiché i microfoni e gli altoparlanti sono integrati.

Una delle telecamere è fissata al muro F.Bracero

Nel caso di questo test, c’era una certa distanza e scala tra il perno e le camme, ma si collegavano senza problemi. Il sistema non sembra avere molte limitazioni, perché nella build che solitamente causa problemi Wi-Fi, le connessioni hanno funzionato la prima volta e sono state mantenute in modo permanente. Quando c’è poca luce, le telecamere continuano a visualizzare le immagini utilizzando infrarossi di alta qualità.

I video registrati, quando si è verificato un hack, possono essere salvati su una scheda microSD (non inclusa) fino a 256 GB (il sistema registra in modo lineare permanente e quando viene raggiunto il limite di capacità, cancella ciò che è stato registrato in precedenza per includere la registrazione più recente). Inoltre, puoi noleggiare il servizio di cloud storage di TP Link, Tapo Care, che l’azienda offre gratuitamente per provare per il primo mese. Inoltre, il sistema funziona con l’Assistente Google e con Alexa.

Il supporto della fotocamera lo ancora alla superficie Collegamento Tp

Quando sei a casa o quando arrivi, è conveniente impostare la scorciatoia per la fotocamera per entrare in modalità privacy. In questo modo, si spegne e non è possibile visualizzare alcuna immagine nell’app. Nel momento in cui le telecamere sono in funzione, c’è una luce visibile che le avvisa della loro azione.

Con Tapo C40S2, TP-Link ha realizzato un sistema di sicurezza domestica molto pratico, facile da installare e gestire. È versatile perché può essere posizionato ovunque, all’interno o all’esterno, e non ha i limiti dell’installazione dei cavi. Il suo prezzo è di 259 euro.