Telefoni cellulari Android: scorciatoie per l'utilizzo delle funzioni – Lezioni di tecnologia – Tecnologia

Molto tempo fa avevamo solo computer desktop. Il primo aveva diverse limitazioni. Molti di loro, ad esempio, non avevano nemmeno un disco rigido; Le informazioni sono archiviate in Dischetti. I monitor erano in bianco e nero e a tubo catodico. In altre parole, occupano più spazio di un forno a microonde. Non c'era Windows né il topo. Suono, no. Accelerazione video, no. Internet, no.

Questo paese è ciò che ci ha portato qui. Ci sono voluti cinque anni tra il momento in cui ho acquistato il mio primo personal computer e il momento in cui mi sono connesso a Internet da casa per la prima volta. Naturalmente, per compensare queste limitazioni abbiamo imparato una serie di trucchi che conserviamo, più di trent'anni dopo, come una sorta di reazionario vecchio stile…

Una di queste abitudini è evitarli il topo. Facciamo tutto il possibile con la tastiera. Questo non è più obsoleto, perché la tastiera è da 5 a 6 volte più veloce della tastiera il topo (E circa 4 milioni di volte più veloce di Il touchpad). Il bello è che, ostinatamente, finiamo per trovare scorciatoie in… telefono intelligente. Queste sono alcune delle cose di cui puoi trarre vantaggio dal tuo cellulare Android.

1. Passa da una “App” all'altra



Esiste una regola non scritta in questo settore secondo cui tutto può essere fatto più velocemente e con meno sforzo. Ad esempio, in Android ci sono solitamente tre pulsanti software (la loro posizione può essere configurata da Impostazioni > Display > Barra di navigazione). Uno è un cerchio (conduce alla schermata principale), uno è un indicatore secondario (conduce alla schermata precedente) e uno è un insieme di tre trattini. Quest'ultimo, se lo tocchi, apre un carosello con le applicazioni aperte. Ma ha una funzione aggiuntiva e sconosciuta. Se, ad esempio, stai guardando l'app EL TIEMPO e in precedenza utilizzavi Instagram, Basta fare doppio clic sulle tre linee per riportarlo su Instagram. E se faccio nuovamente doppio clic, tornerò a EL TIEMPO? È come Alt-Tab in Windows

2. Tutte le icone di accesso rapido



Probabilmente sai che se scorri il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo verranno visualizzate le icone di accesso rapido (Wi-Fi, Suono, Bluetooth, Modalità aereo, rotazione dello schermo ed eventuali altre che hai configurato), oltre a la visualizzazione delle notifiche precedente. Ora, invece di usare il dito, Usane due e vedrai che non vengono visualizzate le notifiche, ma solo le icone di accesso rapido. Molto utile, ad esempio, se vuoi attivare l'hotspot mobile senza passare da 400 menu. Funziona anche se hai già le notifiche visualizzate. Se vuoi tornare alle notifiche, scorri verso l'alto dal basso.

3. Fotocamera a due tocchi



D'ora in poi non perderai mai più l'opportunità di scattare foto quando tiri fuori il cellulare, infili il dito e non riconosce la tua impronta digitale (o il tuo viso); Inserisce il PIN e commette un errore due volte. Dato che hai paura di bloccarlo per un tempo indefinito, aspetti un po', riprovi e quando riesci ad accendere la fotocamera, la fantastica foto è già finita.

La soluzione è assegnare un pulsante fisico alla fotocamera (il pulsante di accensione). Questo può apparire in diversi posti nelle Impostazioni, a seconda della versione di Android, ma generalmente appare inserendo la parola “pulsante” nel motore di ricerca Impostazioni. Quando lo configuri, anche se il telefono è bloccato, premendo due volte in rapida successione il pulsante di accensione si accenderà la fotocamera. Se non è bloccato, verrà visualizzata un'icona nella schermata principale. Due per uno, si chiama.

4. Accedi alle app senza sbloccare lo schermo



La schermata di blocco si è evoluta dall'inizio di Android e oggi è meno stridente rispetto a qualche anno fa. Ho testato la nuova versione dell'interfaccia utente del telefono Samsung, chiamata One UI 6, che ha migliorato una funzionalità molto utile che se non l'hai provata, dovresti provarla.

In Impostazioni > Schermata di blocco, vedrai (dipende dalla versione di One UI, ma esiste almeno dalla versione 4) Puoi configurare due piccoli pulsanti a sinistra e a destra nella parte inferiore della schermata di blocco. Nel mio caso ho la lampada e il registratore audio. La domanda è come vengono utilizzati. Funziona così: quando il telefono è bloccato, fai scorrere il pulsante a sinistra e questa applicazione verrà attivata. Il telefono non si sblocca, ma, ad esempio, la torcia si accende. Per disattivarlo, scorri nuovamente e il gioco è fatto. Ricorda che il pulsante di destra scorre a sinistra e viceversa.

5. Fermacarte e calendario



Anche se abbiamo tutti l'impressione di passare più tempo del dovuto davanti agli schermi, la verità è che se lavori con un laptop, il telefono passa molto tempo a fungere da fermacarte. Ma, È possibile configurare la schermata di blocco per mostrare in ogni momento il calendario del mese (Tranne il tempo). Puoi anche scegliere un orologio digitale o analogico e diversi formati di data. È inoltre possibile impostare l'ora (ad esempio, dalle 7:00 alle 22:00) in modo che l'orologio o il calendario vengano visualizzati sullo schermo

6. Non disturbare



C'è una funzione nelle impostazioni (appare con la parola “muto” nel motore di ricerca) che, se la attivi, Permette di silenziare la chiamata semplicemente accendendo il telefono. In altre parole, non è necessario riattaccare. Continuerà a suonare, senza alcun suono, luce o vibrazione. Eccellente per quelle riunioni in cui qualcuno chiama sempre. Funziona (per ora) solo con le chiamate tradizionali, non con le chiamate WhatsApp.

7. Dormi un po' più a lungo



Su Galaxy, tramite l'opzione Modalità e routine Puoi evitare di impostare la sveglia per svegliarti prima di una chiamata importante e impostare il cellulare in modo che squilli quando arriva quella chiamata Cosa aspettarti e così potrai dormire un po' più a lungo, se la persona non rispetta l'orario di chiamata. L'idea è molto semplice: scegli una condizione (domani alle 7:00) e un'azione (“riattiva” il telefono).

Ariel Torres

La Nación (Argentina) – GDA