Telefoni cellulari su cui WhatsApp smetterà di funzionare a maggio 2024

Al giorno d'oggi, app come WhatsApp devono innovarsi costantemente. L'app di messaggistica istantanea Meta subisce frequenti modifiche, guidate da una costante ricerca di miglioramenti in termini di sicurezza e privacy. Tuttavia, questo processo di evoluzione in corso rappresenta a La sfida riguarda i dispositivi mobili più vecchi, che tendono a rallentare.