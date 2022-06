Telefoni ultrasottili senza confini, molto più vicini

Coinvolti

Un processo di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) simile al getto d’inchiostro consentirà di realizzare display OLED senza sovrapporre strati di adesivo trasparente, riducendo i costi e ottenendo smartphone infinitamente più sottili.

L’industria della telefonia mobile è sempre stata orientata verso Smartphone illimitati, senza tastiere fisiche e anche senza connettorianche se la verità è che tutti ci aspettiamo mosse da Apple in tal senso, perché in effetti fino a quando non si trasferiranno a Cupertino, il resto Non oseranno rimuovere il connettore USB-C Né pulsanti del volume o altri elementi.

Sii così, però Abbiamo visto molti prototipi anche con bordi touch e schermi “infiniti”. Allungandosi verso la parte posteriore, sembra che Samsung farà il passo successivo grazie a Nuova tecnologia OLED per dispositivi mobili che Samsung Display ha nel suo portafoglio, e questo ne permetterà la realizzazione I telefoni sono più sottili e hanno bordi molto più piccoli.

Pochi giorni fa i nostri colleghi Sam Mobileper confermare anche questo Questa tecnologia ridurrà i costi In modo che i telefoni cellulari di fascia media e di base abbiano accesso ai pannelli di alta qualità che consentono Ridurre pneumatici e spessori senza aumentare il prezzo finale Questo per quanto riguarda l’intero dispositivo.

Samsung Display sta testando la tecnologia a spruzzo di resina otticamente trasparente, che consentirà di produrre i suoi pannelli OLED per evitare strati appiccicosi al fine di ridurre lo spessore, lavorare meglio sui bordi e ridurre significativamente i prezzi per democratizzare i display più preziosi sul mercato.

Presto potresti essere in grado di acquistare un Galaxy a un prezzo d’occasione

Non vogliamo entrare nei dettagli troppo tecnici, ma possiamo spiegare che l’idea del colosso sudcoreano mentirà Nuovo processo OCR – Resina otticamente trasparente: sembra un getto d’inchiostro e altro Consentirà di spruzzare l’adesivo sulla tavola invece di utilizzare vernici trasparenti Per la produzione di rivestimenti per schermi.

I rapporti indicano che questa tecnologia è già stata testata con successo da Samsung Display e che verrà realizzata L’intero processo di produzione dello schermo OLED è meno costoso Ottieni anche schermi più fini non sovrapponendo strati su strati.

Inoltre, la tecnologia spray a getto d’inchiostro lo consente Funziona meglio e più vicino ai bordi della tavolaproprio questo ridurrebbe notevolmente lo spessore anche nei fori praticati per le fotocamere frontali, e ciò consentirebbe anche Personalizza completamente la forma e la posizione della tavola sull’hardware.

Dalla Corea lo confermano Samsung dispone già delle apparecchiature OCR necessarie per continuare i suoi test prima della produzione in serie nelle sue fabbriche in Vietnam, con 3 milioni di k compagno Sebbene ci siano altri fornitori nel portafoglio per Si sforza di rendere il processo accessibile a tutti Grazie a ridurre il costo dei macchinari necessari.

Ogni volta che gli smartphone si assottigliano, lasceranno più spazio per le batterie e tu le avrai Schermi di alta qualità a prezzi inferiori E infine portare la tecnologia OLED già in modo democratico verso i cellulari più economici… buone notizie!

La gente ha parlato: telefoni cellulari pieghevoli, il miglior tipo di shell

