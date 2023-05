Telefónica aumenta la bolletta del 7% nel primo trimestre | Economia

Telefónica ha registrato un utile netto di 298 milioni di euro nel primo trimestre dell’anno, in calo del 57,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando aveva guadagnato 706 milioni di euro. I ricavi sono stati pari a 10.047 milioni, che rappresentano una crescita del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, con incrementi in tutte le business unit e nei principali mercati (Spagna, Brasile, Germania e Regno Unito), nonostante le tensioni inflazionistiche esistenti.

La società spiega che la diminuzione dell’utile netto è dovuta a tre fattori esterni al business principale: la plusvalenza registrata nel primo trimestre del 2022 dalla vendita della rete in fibra di Columbia; adeguamento contabile per la valutazione della joint venture tra Virgin Media e O2 nel Regno Unito (-188 milioni); e l’imposta sulle società che è aumentata del 71,7% a 162 milioni per effetto della retrocessione fiscale in Germania per il pagamento delle licenze UMTS avvenuta anche nel primo trimestre dello scorso anno.

Il risultato operativo del gruppo operatore (Oibda) ammonta a fine marzo a 3121 milioni di euro, in diminuzione del 2,4% rispetto a quanto registrato nei primi tre mesi dello scorso anno. I cambi sono stati favorevoli per un altro trimestre, con un contributo positivo all’utile di gruppo di 136 milioni e 47 milioni nel caso di Oibda.

Alla fine del primo trimestre, l’indebitamento netto è pari a 26.443 milioni di euro, inferiore del 3,5% rispetto a quello dell’anno precedente e di 244 milioni rispetto alla fine dello scorso anno, grazie alla solidità finanziaria della società e alla cassa generata. aziende. Al 31 marzo, la generazione di cassa libera ha raggiunto i 454 milioni di euro.

Telefónica ha indicato che sta affrontando l’attuale scenario di pressioni inflazionistiche e aumento dei tassi di interesse con una solida posizione finanziaria e liquidità. Oltre l’80% del debito è a tasso fisso, la società copre scadenze nel prossimo triennio, la vita media del debito è di 13,2 anni e la posizione di liquidità sfiora i 21.400 milioni di euro.

E la società ha confermato in un comunicato che i risultati del primo trimestre la mettono sulla strada del raggiungimento degli obiettivi finanziari per l’intero anno e le consentono di confermare la distribuzione del dividendo 2023 di 0,30 euro per azione, da pagarsi in due tranche , a dicembre 2023 e giugno 2024.

Abbiamo iniziato l’anno alla grande, nonostante il contesto economico globale estremamente difficile. Continuiamo ad attuare il nostro piano strategico e ad aggiungere un altro quarto di crescita accelerata dei ricavi in ​​tutte le regioni in cui Telefónica è presente. Per tutti questi motivi, siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi finanziari per l’intero anno e possiamo anche confermare gli utili previsti per il 2023. Telefónica continua a rispettare i suoi impegni di riduzione del debito e continua a rafforzare il suo bilancio grazie alla sua capacità di previsioni “, ha affermato in una nota José María Álvarez Pallet, presidente di Telefónica .

Filiali e unità globali

Tutti i principali mercati sono cresciuti nel volume degli scambi. La controllata spagnola ha incrementato i propri ricavi dello 0,3%, a 3.088 milioni di euro; Crescono quelle in Germania dell’8%, a 2.101 milioni, quelle del Brasile, del 17,5%, a 2.282 milioni di euro, e quelle del Regno Unito, operanti attraverso progetto comune Con Virgin Media e O2 hanno raggiunto i 2.947 milioni di euro, in crescita del 3,9%. In termini di società controllate con risultati netti, Telefónica Brasil ha guadagnato 152,5 milioni di euro nel primo trimestre (+11,3%); Telefónica Deutschland ha leggermente aumentato il suo utile a 30 milioni di euro (27 milioni nel 2022) e Virgin Media O2 ha registrato una perdita netta di 289,5 milioni di sterline (-333 milioni di euro) a causa di aggiustamenti contabili, rispetto a un utile di 91,9 milioni di euro dello scorso anno.

Il buon andamento dei ricavi si è riflesso anche in Telefónica Tech, unità globale in cui è cresciuta del 43,5% nel primo trimestre, a 429 milioni di euro, grazie alla crescita dei ricavi del segmento B2B.

Telefónica Infra ha inoltre continuato a rafforzare la posizione di Telefónica grazie alla creazione di valore e all’implementazione di nuovi modelli di infrastruttura in fibra. Telxius, la società di cavi sottomarini di Telefónica, ha registrato un aumento dei ricavi dichiarati dell’8,4% e del 10,4% nel caso di Oibda, che è cresciuta per il quinto trimestre consecutivo.

clienti e reti

La base clienti di Telefónica è cresciuta del 4% tra gennaio e marzo, a 383,6 milioni di clienti, con una forte crescita dell’accesso in fibra (+16%) e dell’accesso a contratto mobile (+7%).

La società ha mantenuto un buon tasso di diffusione della fibra, con un totale di 168,9 milioni di unità passate alla fine di marzo, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno, di cui un totale di 66,6 milioni (+15%) gestite tramite Telefónica. reti in fibra. Per quanto riguarda la tecnologia 5G, già disponibile nei quattro principali mercati, l’azienda ha lanciato nel corso del primo trimestre la versione pura (senza utilizzo della rete 4G o Sta in piedi da solo) in Brasile e prevede di lanciarlo nel Regno Unito, Germania e Spagna per tutto il 2023. Alla fine di marzo, il 5G ha già coperto più di 2.100 località nel Regno Unito, oltre l’82% della popolazione in Germania, 85 % della popolazione in Spagna e 58 città in Brasile . L’accelerazione della diffusione della fibra e del 5G è stata aggravata dalla chiusura degli impianti di rame in Spagna, prevista per aprile 2024.

