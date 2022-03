Telefono cellulare con la ricarica più veloce al mondo

Notizie correlate

Quest’anno Realme ha scelto di aumentare la qualità e il prezzo dei suoi modelli di fascia alta, e Realme GT2 e GT2 Pro. Ma ha presentato anche un nuovo dispositivo, uno di questa famiglia con specifiche un po’ ridotte, ma anche ad un prezzo inferiore. Oggi è ufficiale Realme GT Neo 3successore Realme GT Neo 2 che abbiamo analizzato a fine anno.

Stranamente, l’azienda ha annunciato due modelli di questo telefono, completamente identici ma con velocità di ricarica e batteria diverse.

Caratteristiche di Realme GT Neo 3

processore e memoria Dimensione MediaTek 8100 .

RAM: 6/8/12 GB LPDDR5 .

. Memoria interna: 128 GB / 256 GB UFS 3.1.

Schermo Dimensioni: 6,7 pollici.

Risoluzione: FHD+ (2400 x 1080 pixel).

Tecnologia: AMOLED.

Frequenza di aggiornamento: 120 Hz.

HDR10+, Corning Gorilla Glass 5.

fotocamera posteriore Principale: 50 mega-pixel f/1.8.

Grandangolo: 8 MP f/2.2 119 gradi .

. Sensore macro: 2 MP f/2.4.

Altro: flash LED.

Connessione La rete di quinta generazione.

Doppio 4G VoLTE.

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6802.11ax .

. NFC.

GPS (L1 + L5) / GLONASS / Navic / QZSS / Galileo.

Con due fette.

Autonomia Modello 1: batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 150 W.

Modello 2: batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 80 W.

Aharon Porta USB-C.

Sensore di impronte digitali sullo schermo.

Dimensioni e peso Dimensioni:-

Peso: 188 grammi.

Il sistema operativo Versione Android: 12.

Interfaccia del produttore: realme UI 3.0.

Distinguere tra velocità della batteria e carica

Essendo il primo cellulare commerciale con velocità di ricarica di 150 W, è notevole che Realme abbia dato la possibilità di acquistarlo senza questa specificità.

Ci saranno due modelli di questa stazione, Uno con 4500 mA e quello con 150 watte un altro con 5000 mAh e 80 watt Velocità di ricarica cablata.

Se ti stai chiedendo perché la batteria del primo dispositivo è scarica, questo è normale. Non viene spesso menzionato, ma velocità di ricarica più elevate richiedono più spazio per controller, sistemi di raffreddamento e altri elementi, il che riduce la quantità di spazio disponibile per la batteria.

Molto simile a Realme GT 2

Questo modello è simile per molti aspetti al Realme GT 2 già annunciato. Utilizza un altro processore, il MediaTek Dimensity 8100, sebbene abbia versioni con 6, 8 e 12 GB di RAM e 128 e 256 GB di memoria interna.

Il display FHD+ da 6,7 ​​pollici è dotato di tecnologia OLED e una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, ha una profondità di colore di 10 bit e utilizza un sensore di impronte digitali sotto il pannello.

La dimensione del sensore della fotocamera anteriore è di 16 MP e nella parte posteriore ha un sensore principale da 50 MP, un sensore IMX766 otticamente stabile, un grandangolo da 8 MP e una macro da 2 MP.

La versione che sta utilizzando da Google è Android 12, anche se funziona sopra Realme UI 3, un’interfaccia che abbiamo analizzato di recente.

Prezzo e disponibilità

I prezzi per questo modello sono stati presentati per la Cina, a seconda che si tratti della versione a ricarica rapida da 80W o della versione da 150W.

Realme GT Neo 3 80W:

6+128 GB: 1999 yuan (circa 285 euro).

8+128 GB: 2299 yuan (circa 330 euro).

12+256 GB: 2599 yuan (circa 370 euro).

Realme GT Neo 3150 Watt:

8+256 GB: 2.699 yuan (circa 385 euro).

12+256 GB: 2899 yuan (circa 415 euro).

