Telefono con fotocamera di fascia alta Google Pixel in super sconto per il Black Friday | tecnologia

Il Black Friday è l’ultima grande occasione dell’anno per acquistare un cellulare economico. Se ne vuoi uno per te o stai pensando ai regali di Natale, questa offerta ti interesserà.

cellulari pixel Da Google è eccellente smartphone Android Che si distingue per le buone prestazioni e il design, una fotocamera straordinaria e perché è il primo ad essere aggiornato con le nuove versioni di Android. Ora puoi prendere Telefono Pixel 6a insieme a 24% di sconto Da Venerdì nero. Ottieni cellulare Google Pixel 6a con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione insieme a 110 euro di sconto. Scendendo al suo prezzo minimo, solo 349 euro. Venduto e spedito da Amazon. Il Telefono Pixel 6a Da Google è un cellulare compatto pensato per chi non ama i tablet. Ha buone prestazioni e si distingue soprattutto per l'intelligenza artificiale di Google applicata alla fotocamera, che lo rende un telefono eccezionale in questo senso. Cellulare con schermo da 6,1 pollici, processore Google Tensor, batteria intelligente con 24 ore di autonomia e fotocamere da 12 megapixel di alta qualità. Acquistalo al miglior prezzo Essere compatto non significa che abbia uno schermo piccolo. possiede un Schermo da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ E una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il processore che stai utilizzando è di proprietà di Google, ovvero teso 5nm con Memoria da 6GB S 128 GB di spazio di archiviazione. Offre prestazioni di fascia media/alta. Il meglio del cellulare macchine fotografiche: Sensore principale da 12,2 megapixel, angolo di visione da 12 megapixel e fotocamera frontale da 8 megapixel. La chiave sta nel software che utilizza l'intelligenza artificiale creata da Google, che modifica le immagini e ottiene un risultato tipico di un cellulare di fascia alta.



Batteria da 4.306 mAh Ricarica rapida da 18 W. Dura tutto il giorno con un uso standard. Meglio googlepixelcome accade con l’iPhone, così è l’esperienza utente. Lui porta Android Puro con un leggero strato di Google che migliora gli aspetti visivi e ti consente di gestire le funzioni del telefono in modo intuitivo. Alcune app, come l’app della fotocamera, sono create da zero. Ottieni cellulare Google Pixel 6a con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione insieme a 110 euro di sconto. Scendendo al suo prezzo minimo, solo 349 euro. Venduto e spedito da Amazon.

