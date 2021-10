Telegram, anche con fallimenti per la massiccia portata di nuovi utenti

Il Un enorme difetto nei sistemi di Facebookchi è partito lunedì? Fuori servizio per ore per le tre piattaforme principali dell’azienda –Sito di social network Facebooke Il WhatsApp NS Instagram– Indurre milioni di utenti a cercare Altre opzioni per rimanere attivi su internet.

Questa è stata la portata dell’incidente cavoForse la principale alternativa a WhatsApp nella messaggistica, Anche riscontrato problemi, ma a causa del massiccio accesso di nuovi utenti.

“Con tutte le nuove persone che si iscrivono, le cose stanno andando un po’ lente. Bello da avere, ma tutto in una volta è semplicemente troppo. spiacente! ‘, ha risposto all’account ufficiale di Telegram su Twitter A un utente che si è lamentato di un fallimento nel suo servizio.

di origine russaPer molti, Telegram è stata per mesi una seconda app di messaggistica, ma ci sono anche utenti che la usano per motivi che vanno oltre la chat con i propri contatti.

Il messaggio di Telegram sul suo account Twitter.

Canali e Supergruppi ne fanno una potente macchina per lo scambio di informazioni. Non sorprende che una delle sue funzioni più interessanti sia che ti consente di inviare file fino a 2 GB, che è un numero molto elevato.

Telegram promette una maggiore privacy nella crittografia dei messaggi, che facilita una migliore gestione di adesivi e gruppi, e tra le altre funzioni che consentono l’uso di messaggi che sono stati distrutti dopo un certo tempo, senza lasciare tracce.

Altre alternative nella messaggistica sono Discord, Signal, iMessage, Skype e LINE.

Un fiasco per Facebook, Instagram e WhatsApp



Applicazioni WhatsApp e Instagram e Facebook Messenger Questa azienda ha sofferto questo pomeriggio, lunedì, di un declino globale dei suoi servizi, secondo i suoi utenti e il sito web specializzato Rivelatore.

Un portavoce di Facebook ha confermato di sapere che stanno “avendo problemi” e che la società sta “lavorando per normalizzare il servizio”.

“Sappiamo che le persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. “Stiamo lavorando per normalizzare il servizio il più rapidamente possibile e ci scusiamo per l’inconveniente che ciò potrebbe causare”, ha detto un portavoce di Facebook in un messaggio che è stato copiato in tutta l’azienda.

Facebook, è caduto lunedì in dozzine di paesi. Foto: AFP

Le tre società appartengono allo stesso gruppo aziendale e non solo i loro social network hanno fallito, perché quando si tentava di accedere ai loro blog ufficiali, venivano anche registrati errori.

È normale che un sito Web o un’applicazione subisca un’interruzione, Anche se è insolito che accada a livello globale e per molto tempo.

In attesa che alcune aziende rilascino maggiori dettagli sull’incidente e sulle scadenze previste per il ripristino del servizio, i primi rapporti hanno ipotizzato che L’errore DNS era.

Il Domain Name System I Domain Name Systems (Domain Name Systems) sono paragonati a una rubrica di pagine Web, poiché è una tecnologia che specifica quale indirizzo IP deve essere utilizzato quando le persone tentano di accedere a determinate pagine Web.

Altri specialisti hanno ipotizzato che si trattasse di un guasto dovuto a un incidente aereo CDN Un servizio di distribuzione di contenuti di terze parti, in cui sono stati colpiti anche altri siti importanti (come Speedtest e Twitter, in misura minore).

SL