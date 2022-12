Telegram è in fase di aggiornamento per consentire la registrazione senza SIM e con i nuovi Temi 2.0 per le chat

La popolare app di messaggistica rivale di WhatsApp, cavova anche Aggiungi notizie alla tua applicazione sotto forma di aggiornamenti. Questa nuova versione aggiunge un file Vivi fino alla privacy Dove si distingue questa app, permettendo Registra un account senza una scheda SIM. Inoltre, fornisce anche la possibilità Elimina tutti i messaggi S Nuovi argomenti Per le conversazioni che sono migliorate dall’ultimo aggiornamento in cui è stato introdotto.

Ora puoi avere il tuo account Telegram completamente privato, da allora Nessuna scheda SIM necessaria iscriversi. Per questo dovrai prende il sopravvento Uno dei numeri anonimi offerti dalla piattaforma Fragment e parte da $ 20. Aggiunta anche la possibilità di Elimina automaticamente tutte le chatCon questa nuova funzionalità, sarai in grado di impostare un timer di eliminazione automatica globale che eliminerà tutti i nuovi messaggi dalle nuove chat dopo il tempo specificato.

insieme a Temi 2.0 Puoi organizzare Varie conversazioni di gruppo Con oltre 100 membri, ora con la nuova versione 2.0 organizer su due colonne Per avere più controllo su tutti gli argomenti del gruppo. Inoltre, ti consentirà di gestirli più facilmente in modo che siano un’unica conversazione o accedano direttamente ai messaggi di altri argomenti.

La nuova funzionalità è Il nuovo filtro antispam di Telegram l’hai chiamato Antispam aggressivo. Attivandolo a gruppi attiverai una modalità antispam aggressiva Filtrerà automaticamenteGrazie agli algoritmi di Telegram, lo spam è ancora più potente. I falsi positivi possono essere pubblicati nella sezione Procedure recenti. Un’altra soluzione è stata aggiunta per gli utenti che nascondono i loro numeri di telefono e non hanno un nome utente che è Codici QR temporanei. Puoi creare un codice QR temporaneo Altri possono aggiungerti come contatto.

in iOS è stato aggiunto Cerca emoji, una funzionalità che era già disponibile nella versione Android. Su Android, ora puoi ottenere un file Visualizzazione più dettagliata dell’utilizzo dello spazio di archiviazione Da Telegram, che ci dirà quanto consuma ogni chat sul tuo telefono.

Per le chat private, aggiunto Emoji più interattive che è stato anche aggiunto al feedback. Per gli utenti più esigenti là fuori Nuovi pacchetti emoji abitudine.

Aggiorna a quest’ultima versione per ottenere queste nuove funzionalità, ma il team di Telegram ce lo sta ricordando Al lavoro su una nuova versione Che potrebbe essere l’ultima nel 2022, vedremo quali novità ci aspettano.

