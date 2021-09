Telegram lancia la trasmissione in diretta su canali e chat senza limiti di spettatori

8.0 Telegramma Appena annunciata, l’app di chat che si è sempre contraddistinta per un’enorme batteria di funzioni, non delude con la sua nuova versione, la cui caratteristica principale di spicco è la premiere della premiere Live Stream illimitati.

Queste trasmissioni possono essere fatte su un canale o in diretta in una videochat di gruppo, in entrambi i casi il pubblico sarà illimitato, quindi ti invitano su Telegram”Crea la tua stazione TV tascabile“.





per iniziare un Trasmissione in diretta Devi solo fare clic sull’opzione “Chat video” all’interno di un gruppo o cercare l’opzione “Trasmissione in diretta” all’interno di un canale, a condizione che tu sia l’amministratore del canale, ovviamente. Questo è fondamentalmente Trasforma i canali di Telegram in una piccola live di Twitch in un’app di messaggistica.

Inoltro flessibile, canale successivo, adesivi in ​​primo piano e altro

Gli invii non sono l’unica novità in questa versione, Telegram ha anche aggiunto qualcosa che chiamano “inoltro flessibile dei messaggi”, una funzionalità che consente Visualizza l’anteprima dei messaggi prima dell’inoltro e personalizza il loro aspetto prima dell’inoltro. Ad esempio, puoi nascondere il mittente originale o eliminare commenti sui contenuti multimediali.

Un’altra nuova funzionalità è l’opzione “Vai al canale successivo”, qualcosa che sembra dare a Telegram più toni di social network, poiché funziona su Passa rapidamente da un canale all’altro scorrendo lateralmente, senza dover tornare all’elenco delle chat. È un po’ come una rivista su un file Criticare Ti porta al canale successivo con i messaggi non letti.

Anche gli adesivi hanno ricevuto miglioramentiI momenti salienti verranno ora visualizzati su “Recenti” sulla tua bacheca e mentre scorri le miniature dei pacchetti si ingrandiranno e mostreranno i nomi, ora con anteprime più grandi. Hanno anche aggiunto il messaggio “Scegli un adesivo” per far sapere ai tuoi contatti cosa stai facendo, allo stesso modo di “Digitare…” o “Registrare un messaggio vocale”.