Televisa riduce il debito di $ 200 milioni dopo aver ricevuto nuove risorse

CITTÀ DEL MESSICO – Grupo Televisa, una società di media e comunicazione messicana, ha ridotto il proprio debito in dollari, dopo aver ricevuto risorse da una fusione commerciale di contenuti con Univision e aver venduto la sua partecipazione nell’organizzatore di eventi Ocesa.

La società ha effettuato un acconto parziale di $ 200 milioni sull’importo principale di $ 600 milioni del 6,625% dell’obbligazione prioritaria in scadenza nel 2025, ha affermato Televisa in una dichiarazione pubblicata sulla borsa messicana.

Per effettuare il pagamento, Televisa ha utilizzato contanti dal suo saldo, che è stato potenziato dopo che due transazioni sono state completate negli ultimi quattro mesi. La società ha annunciato l’intenzione di effettuare questa operazione il 25 febbraio.

Alla fine di gennaio, Televisa ha ricevuto 4,8 miliardi di dollari in contanti, azioni e compensi commerciali per l’integrazione della sua attività di contenuti con Univision. Compresi 3.000 milioni di dollari in contanti.

Ha anche guadagnato circa 5.206 milioni di pesos messicani (circa $ 262 milioni) dalla vendita della sua partecipazione del 40% in Ocesa a Live Nation, con sede negli Stati Uniti, all’inizio di dicembre 2021.

Nel settembre 2021, l’agenzia di rating S&P Global Ratings prevedeva che Televisa riducesse i propri livelli di debito dopo aver venduto la sua partecipazione in Ocesa.

La società ha registrato un debito di 125.792,1 milioni di pesos messicani (circa 6.327 milioni) al 31 dicembre 2021.

“Pagheremo il debito (…) in modo opportunistico”, ha affermato il co-CEO di Televisa Alfonso de Angoetia in una conferenza con analisti e investitori a febbraio.

In questo senso, i gestori hanno dichiarato che avrebbero deciso quali debiti ridurre tenendo conto il più possibile delle spese per interessi, in modo da tenere d’occhio la curva dei tassi in Messico e negli Stati Uniti.

