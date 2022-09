TelevisaUnivision nomina Ignacio “Nacho” Mayer Presidente di US Networks

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 set 2022-17:28

Miami, 12 settembre (EFE). L’ispanica TelevisaUnivision lunedì ha annunciato la nomina di Ignacio “Nacho” Mayer a presidente di US Networks, una divisione importante che sta affrontando “l’espansione e la trasformazione del settore statunitense”, ha affermato la società in una nota.

Il CEO, con più di vent’anni di esperienza nel settore dei media e dell’intrattenimento, di cui dieci in Univision, guiderà questa divisione principale fuori Miami (Florida) dove attuerà una strategia incentrata su “contenuti, associazioni e media, ” come notato dalla rete televisiva spagnola.

“Mayer ha una comprovata esperienza nella creazione e gestione di iniziative di crescita, guidando l’innovazione e lo sviluppo del business”, ha aggiunto.

“Nacho ha contribuito a far progredire Univision come partner chiave per l’ecosistema della musica e dell’intrattenimento latino, fornendo un ottimo servizio al pubblico, creando opportunità di business e dando vita alle migliori produzioni di oggi”, ha affermato il presidente Wade Davis in una dichiarazione di TelevisaUnivision. Che Meyer riporterà direttamente nella sua nuova posizione.

Il CEO promosso deriva dall’essere responsabile della divisione musica e intrattenimento senza sceneggiatura di TelevisaUnivision, che promuove la strategia globale del gruppo, e prima ancora ha guidato speciali di saggistica, tra cui Premio Lo Nuestro Music Awards, Premios Juventud e Latin Grammys, oltre a reality show e spazi altri speciali.

Mayer ha anche guidato gli sforzi commerciali strategici per gruppi musicali, editoria musicale, sound design e sviluppo artistico negli Stati Uniti.

“Mi impegno a guidare l’innovazione attraverso le nostre reti e marchi, insieme alla nostra leadership di prima classe e ai migliori team del settore, incluso il nostro motore di contenuti in Messico”, ha affermato il CEO. EFE

