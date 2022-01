Tema . Vuoto . Soul Suite / Studio pieghevole

© Senhasis Saha

155 mq

2021

fotografi Immagini: Sanahsis Saha Ashraf Islam Shemol

presentatori Marchi e prodotti utilizzati in questo progetto architettonico Fornitori: Adobee Autodeske Navigazione Trimble

Ful Ashraful Islam

Descrizione inviata dal team di progetto. L’universo ha un’anima armoniosa nei regni visivo e spirituale, sia l’architettura che la natura sono elementi che devono avere la stessa anima. Tre fattori principali hanno influenzato il progetto; Le regole ingegneristiche che fungono da base per un design in armonia con la natura, un design attento al contesto locale e culturale e un’architettura che riflette sulle proprie responsabilità e possibilità. Con questo in mente, Two Fold Studio tenta di creare uno spazio che evochi una risposta emotiva nelle persone che sono lì.

© Senhasis Saha

© Senhasis Saha

© Senhasis Saha

Inizialmente, il cliente 2FS ha contattato per progettare un ampliamento del proprio ristorante, lontano dal caos della capitale. La sua idea generale era quella di isolare le persone dalla monotonia della vita quotidiana e di fare spazio al relax. Dopo aver visitato il luogo e diverse sessioni di brainstorming, la nostra decisione principale è stata quella di mantenere il luogo naturalmente ventilato per preservarne la vera essenza. Per studiare in particolare la forma e la facciata della struttura, ci siamo lasciati travolgere dalla bellezza del luogo scenico e abbiamo riflettuto a fondo sul progetto. L’ampio palcoscenico e gli ampi spazi verdi ci aiutano a dimenticare lo stress della vita quotidiana. L’intero paesaggio è occupato da risaie, ma durante il monsone l’intera area è nascosta dall’acqua. Le due stagioni offrono visioni molto diverse di questa terra. In climi tropicali come il nostro, ciò di cui abbiamo bisogno è la porosità nella forma. Abbiamo progettato una struttura leggera che consente la circolazione dell’aria e sfrutta al meglio la luce naturale. La conducibilità termica è invece trascurabile a causa dell’eccessiva presa d’aria da sud.

© Senhasis Saha

Per garantire un certo livello di privacy, è stato introdotto uno schermo di bambù azionabile per proteggere gli utenti durante l’estate. Poiché gli agricoltori locali lavorano su tutta la terra durante il periodo della raccolta, è necessario fornire un senso di privacy tra lavoratori e utenti. Inoltre, i prospetti sono progettati in modo tale che la maggior parte della facciata rimanga aperta durante i monsoni, poiché durante questo periodo non ci sono problemi di privacy.

© Senhasis Saha

Questa installazione offre ai suoi utenti la possibilità di personalizzare e utilizzare il luogo a loro piacimento o di cui hanno bisogno. Pertanto, non offriamo alcun tipo di mobile in questo spazio. Si incoraggiano i posti a sedere sulla piattaforma, come dettato dalle tradizioni locali durante i pasti. Ciò consente agli utenti di utilizzare gli spazi in modo più rispettoso e rispettoso dell’ambiente. Poiché l’area interna è importante, diventa un essere vivente con un’anima e non è in relazione con le apparenze esterne come nel caso della scultura.

© Senhasis Saha

Il risparmio energetico e la sostenibilità sono due aspetti importanti quando si tratta di costruire. Il design promuove l’architettura riducendo al minimo l’impatto ambientale attraverso l’uso di materiali ecologici e disponibili localmente come bambù e legno. La nostra visione primaria era quella di pubblicare un esempio di architettura sostenibile che si distinguesse in termini di soddisfazione estetica, contrastasse lo spreco di forme e significati e parlasse un proprio linguaggio.