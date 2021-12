Circa qualche mese fa, ne abbiamo parlato Rimedio Intrattenimento Era in fase di espansione, grazie al suo puro successo con Control. Con un nuovo studio in Svezia e diversi progetti in corso, lo studio finlandese sta attraversando uno dei suoi momenti migliori, e non c’è da meravigliarsi. Sembra che da allora non tutto finisca qui Tencent e Remedy firmano un accordo di distribuzione per uno dei progetti futuri dello studio.

Era una cura in sé, in uno pubblicazione Annunciava sul suo sito ufficiale questo accordo con l’azienda cinese, che, a poco a poco, stava portando avanti progetti e studi sempre più potenti. Il progetto in questione è noto come “Vanguard”, uno sparatutto PvE gratuito e multiplayer per PC e console, che è ancora in fase di concept. Mentre Remedy si occupa di localizzazione e distribuzione in tutto il mondo ad eccezione dell’Asia, Tencent è responsabile di portare il titolo nelle terre asiatiche, oltre a sviluppare la versione mobile.

Con questa disposizione, sembra che Tencent Sta prendendo il sopravvento su un altro progetto e sembra che non smetterà di crescere. D’altra parte, Remedy non può lamentarsi, perché tutto sta andando bene per loro. Speriamo che continui così, perché è uno studio unico sotto molti aspetti ed è sempre bene fare studi come questo nel settore..