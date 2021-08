Tendenza al rialzo durante la scomparsa

Il Standard & Poor’s 500 Ho visto molta pressione rialzista durante la sessione commercio Venerdì, mentre continuiamo a vedere l’ingresso nel mercato, eleggere la Fed. Dato che anche Jerome Powell era molto attento a esserlo estremista Durante la sessione di trading di venerdì, ha molto senso che possiamo continuare a vedere questo mercato salire. Il fatto che abbiamo rotto il livello 4500 e sembra che chiuderemo sopra di esso alla fine della giornata indica che il mercato è pronto per raggiungere il suo prossimo obiettivo, il livello 4600.

L’S&P 500 tende a muoversi con incrementi di 200 punti, quindi avrebbe un senso. Il livello 4500, ovviamente, fornirà un significato psicologico, ma a questo punto non credo che il mercato sia troppo preoccupato per questo. Dopotutto, si tratta di mantenere quei soldi in perdita in modo che Wall Street continui a fare soldi. Questo è il caso, Penso che l’acquisto sui dips sarà ancora la strada da percorrere, soprattutto perché la linea direzione Il trend rialzista e l’EMA a 50 giorni sono stati molto affidabili di recente.

Se ci dividiamo al di sotto di quest’area, potresti essere un acquirente di opzioni put, perché almeno in questo scenario rischieresti non più del premio originale. La caduta sarebbe probabilmente troppo veloce e troppo veloce perché rappresenterebbe una sorta di grande cambiamento nella situazione. però, La Federal Reserve farà tutto ciò che è in suo potere per mantenere vivo il mercato, cosa che fa per vivere. Alla fine, sembra che non solo andremo al livello 4600, ma potremmo trovarci di fronte a una grande mossa più in alto di quella. I mercati hanno trovato ogni possibile scusa per continuare a salire e hanno onestamente ignorato la realtà per così tanto tempo che chiunque si è accorto che il mercato azionario era nella liquidità piuttosto che nella realtà. O meglio ancora, dovrei suggerire che finché la Fed è lì per supportare il mercato, è solo una questione di tempo prima di salire. A Wall Street non interessa Main Street, è tutta una questione di guadagni aziendali ed è stato buono lo scorso trimestre.