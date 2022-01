Tendenze tecnologiche per il 2022, secondo Mastercard

Thiago Dias, Vice President Fintech and Auxiliaries for Latin America di Mastercard, annuncia i Five FinTech Trends per quest’anno 2022

Nella dichiarazione ha firmato Thiago DiasSi nota l’evoluzione dei sistemi finanziari guidati dalla pandemia di coronavirus, che è servito da motore di innovazione in questo campo tecnologia finanziaria. indica che lo studio Informazioni sul mercato delle Americhe S Carta di credito Master Card È stato rivelato che la digitalizzazione dei servizi finanziari è stata la strada adottata in America Latina. La frequente interconnessione dei dati a livello globale consente a tutti i settori di continuare a innovare, e quindi, nel 2022, si prevede che le banche continueranno a creare strumenti digitali più affidabili, più veloci e più trasparenti. L’uso crescente della blockchain sarà una delle tendenze di quest’anno Tra le tendenze per il 2022 c’è il metodo “compra ora, paga dopo”, metodo che secondo lo studio ha aiutato l’inclusione finanziaria di migliaia di persone in America Latina. Nella nota, il vicepresidente riconosce che il futuro della finanza è blockchain e il CriptovalutaPerché la diversità e la trasparenza delle operazioni sono di vitale importanza per le transazioni finanziarie. Thiago ha sottolineato che “blockchain e criptovaluta hanno il potenziale per rivoluzionare il settore finanziario”. MasterCard ha consentito pagamenti utilizzando criptovalute, come GemelliE così in altre occasioni sono state emesse Mastercard per elaborare pagamenti garantiti da criptovaluta. Il consolidamento dei progetti di rete 5G sarà presente anche quest’anno All’interno delle tendenze, non si può ignorare Rete 5GLa cosa che è chiara sulla velocità di questa promettente tecnologia risiede nell’elaborazione dei dati e più velocità, più trasparenza si traducono in più transazioni. In breve, le tradizionali alleanze finanziarie convergono nell’uso transazionale dei loro servizi e ora dalle nuove piattaforme bancarie, che non solo utilizzano un conto bancario e una carta, ma stanno anche ampliando la gamma dei servizi finanziari. Nei paesi dell’America Latina l’uso delle nuove tecnologie è ancora una condizione della tecnologia finanziaria, l’innovazione costante le ha permesso di continuare a crescere e l’adozione di blockchain e criptovalute sta diventando sempre più comune. Cointelegraph ha affermato che le tendenze attuali stanno costringendo i servizi finanziari a rimanere all’avanguardia per essere parte di questa rivoluzione 4.0. READ La nuova Borsa di Pechino, che punta sulle piccole e medie imprese, ha iniziato a operare con profitto

