tennis | Classifica ATP Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer | fuori dal calcio

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, invece, continua a scalare tre posizioni per finire 32°, il primo posto finora nella sua breve carriera. Il serbo Novak Djokovic, vincitore domenica del titolo Masters 1000 a Parigi, ha fatto in modo di concludere il 2021 come numero uno del mondo per la settima volta in carriera, nella classifica ATP pubblicata lunedì in cui il tedesco Alexander Zverev ha riconquistato il terzo posto. Con un settimo posto mondiale alla fine dell’anno, il serbo ha superato il record detenuto dall’americano Pete Sampras, che ha detenuto sei volte.

Il russo Daniil Medvedev, perso da Djokovic nella finale nella capitale francese, si è classificato secondo nell’ATP con 3.300 punti. Zverev, che ha perso in semifinale contro Medvedev, è tornato al terzo posto per sostituire il greco Stefanos Tsestpas E, eguagliando il suo miglior punteggio di quattro anni fa. Il russo Andrei Rublev batte lo spagnolo Rafael Nadal ed è ora al quinto posto, il miglior punteggio in carriera, raggiunto già a settembre.

Classifica ATP di lunedì 8 novembre:



1. Novak Djokovic (SRB) 10.940 punti

2- Daniil Medvedev (Russia) 7640

3. Alexander Zverev (Germania) 6540 (+1)

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6540 (-1)

5. Andrey Rublev (Russia) 4950 (+1)

6- Rafael Nadal (Spagna) 4875 (-1)

7- Matteo Berrettini (ITA) 4568

8. Asta Casper 3760

9. Hubert Hurkacz (POL) 3706 (+1)

Yannick Sener (ITA) 3395 (-1)

11- Felix Auger-Aliassime (Canada) 3263

12. Cameron Norrie (Gran Bretagna) 2945 (+1)

13. Diego Schwartzman (Argentina) 2.625 (+2)

14. Dominic Thiem (Austria) 2425 (-2)

15. Aslan Karatsev (Russia) 2392 (+1)

16- Roger Federer (Svizzera) 2385 (-2)

17. Christian Garin (CHI) 2353 (+1)

18. Denis Shapovalov (Canada) 2348 (+1)

19. Roberto Bautista (Spagna) 2260 (+1)

20- Pablo Carreno (Spagna) 2230 (-3)

32- Carlos Alcaraz (Spagna) 1.529 (+3)

43. Federico Delbonis (ARG) 1.327.163

44- Albert Ramos (Spagna) 1.294

49- Alejandro Davidovic (Spagna) 1150 (-4)

62. Pedro Martinez (Spagna) 996 (+2)

70. Federico Coria (ARG) 887 (+2)

73. Roberto Carballés (ESP) 882 (+2)

76. Guido Pella (ARG) 866 (+1)

78- Facundo Banes (ARG) 860 (+1)

88. Pablo Andújar (ESP) 800 (+2)

89- Jaume Munnar (Spagna) 798 (-11)

91- Juan Manuel Cerondolo (Argentina) 795 (-6)

95 Thiago Monteiro (Brasile) 773 (-1)

96. Carlos Taberner (Spagna) 764 (-1)

97- Pablo Cuevas 760 (-1)

102. Daniel Elahi Galan (COL) 730