Tenny e Ozuna rivelano quando “Me dañas la Mente”, la loro tanto attesa collaborazione: ecco come appare | LOS40 Urbano

taglia piccola S ozono Ha rivoluzionato i social network con le notizie che tutti volevano sentire: Il 7 ottobre, mi sono fatto male alla mente, cooperazione di cui i suoi seguaci vogliono godere così tanto. Apparentemente, questa canzone è stata registrata molto tempo fa, ma non hanno trovato il tempo di pubblicarla. Inoltre, già Siamo stati in grado di ascoltare i progressi alcune settimane fa Che il cantante ci ha mostrato in uno dei suoi live su Instagram.

Abbiamo appreso la grande notizia grazie a Porto Rico, che ha condiviso la storia con una foto che potrebbe provenire dal video che accompagna l’argomento. Inoltre ha caricato anche un video dove possiamo vedere alcune foto di un suonatore di reggaeton in sauna con una donna a cui dedica alcuni versi: “Penso di aver già bevuto troppo, per dimenticare che mi hai già dimenticato”.. Insieme a questo post ha scritto: “A chi pensi quando bevi??? #thinking @ozutochi 🔜🔜//22”E il Questo significa che l’album uscirà il 22 ottobre?

Per quanto riguarda le immagini della canzone, ci ha lasciato il desiderio di sapere di cosa si componevano i cantanti. In queste immagini possiamo vedere gli eroi all’interno di a Una macchina piena di peluche con un gancio, come se fossimo in un corridoio. Inoltre, Ozuna appare vestita Dei pantaloni e una giacca con tanti orsetti sopra Mentre Tinny rischia di assumere un aspetto più audace con l’argento Bambola.

Nello spettacolo dal vivo in cui il portoricano ci ha dato un’anteprima della canzone, è stato così grato a Tinny di averle mandato così tanti baci su ciò che hanno creato insieme. “Mi piace molto collaborare e prendere di mira nuovi talenti, come con Tini, la nuova generazione che si unisce al progetto Ozuna, e sta consumando un nuovo pubblico, e lo adoro.ha spiegato in un’intervista.

Molti dei suoi seguaci concordano sul fatto che “La canzone sta arrivando“, mentre altri si chiedono se Ozuna tornerà mai con questo album. Quello di cui siamo sicuri è che non saremo in grado di smettere di ascoltare tutte le loro canzoni. Sei pronto a ballare con me Mi stai rovinando la mente?