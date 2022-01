Tenrai è tornato da Halo Infinite

Ci siamo già lasciati alle spalle il 2021, l’anno che ci ha lasciato molte novità nel settore dei videogiochi da parte di molte aziende, e questo stesso anno il 2022 promette di essere ancora migliore con molti giochi che avranno un aspetto migliore che mai su una nuova generazione di console.

Una delle più grandi novità dello scorso anno è stato il ritorno di Master Chief in grande stile con Halo Infinite che ci ha portato sia la campagna che il multiplayer. Liberi di giocare che sono noti per aver guadagnato un posto nella comunità dei giocatori e come la stampa, questi utenti e soprattutto i fan del franchise.

L’evento Breaking Halo Infinite: Tenrai inizia la sua seconda settimana

Il viaggio è iniziato con questo gioco multiplayer il 15 novembre, 343 Industries ha preparato il primo evento dello stesso evento chiamato Fracture: Tenrai che aveva lo scopo di assegnare varie ricompense a tema samurai, sebbene questo fosse attivo solo per una settimana.

Che è che lo studio ha voluto abbattere le date in cui questo evento sarà disponibile, qualcosa Li ha serviti Migliora il modo in cui ottieni i premi dell’evento E i premi stessi, che possiamo già ottenere con la seconda settimana di Halo Infinite già in corso fino al prossimo 10 gennaio come hanno comunicato it Ciao Waypoint.

Speriamo che mantenete le vostre lame affilate, spartani. Breaking: l’evento Tenrai è ufficialmente tornato # ciao infinito oggi! Immergiti più a fondo, controlla il tuo Pass evento aggiornato e vesti il ​​tuo Yoroi in modo appropriato. ? https://t.co/WIqn1PjMar pic.twitter.com/bXZ0lPteZw – Benvenuto benvenuto) 4 gennaio 2022

Halo Infinite è arrivato su Xbox e PC e vogliamo davvero vedere altre novità in arrivo nel 2022.