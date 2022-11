Tensor Medical apre un round da oltre mezzo milione di euro per fare il salto in Europa

Tensor Medical abbraccia il capitale. L’azienda spagnola specializzata nella diagnosi e monitoraggio delle malattie neurodegenerative ha aperto un tour del valore di 640.000 euro con l’obiettivo di aumentare L’adozione della sua soluzione contro la sclerosi multipla in venti centri europei E lanciarlo sul mercato a partire dalla seconda metà del 2023, ha spiegato a PlantaDoce.

La sclerosi multipla colpisce più di 55.000 persone in Spagna e più di 2,8 milioni di persone nel mondo. I costi annuali della malattia superano i 2000 milioni di euro in Spagna e i 39 miliardi di euro in tutta Europa.

Girona sviluppa biomarcatori radiografici basati sull’intelligenza artificiale (AI) Per diagnosticare e monitorare le malattie neurodegenerative. Tensor Medical ha sviluppato una piattaforma per Software Migliora la valutazione della risposta terapeutica nei pazienti con sclerosi multipla.

Tensor Medical è un software spin off Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Girona (UdG) e l’Istituto di ricerca presso l’Ospedale Vall d’Hebron di Barcellona. La piattaforma dell’azienda consente inoltre agli esperti di valutare efficacemente la risposta terapeutica dei pazienti diagnosi precoce del fallimento terapeutico e progressi nel processo decisionale sulla modifica dei farmaci.

Tensor Medical sta cercando la certificazione come dispositivo medico per la sua piattaforma software

L’azienda stima che l’uso diffuso della propria piattaforma durante la gestione clinica dei pazienti potrebbe significare un aumento relativo della qualità della vita di oltre il 65% in relazione alla loro condizione attuale e potenziali risparmi per i sistemi di contribuzione sanitaria fino a 600 milioni di euro solo in Spagna.

Al giorno d’oggi, La piattaforma Tensor Medical è in fase di test in più di cinque ospedali. Il tour consentirà di ottenere la certificazione come dispositivo medico nei mercati europeo e nordamericano e di attrarre talenti nello sviluppo tecnologico e commerciale per scalare e portare la soluzione sul mercato.

Guidare la progettazione e lo sviluppo della soluzione di Tensor Medical Esperti come Alex Rovira e Xavier Montalban, del Vall d’Hebron Hospital, o Frederik Barkhof, del Vumc Hospital di Amsterdam e dell’UCL di Londra. La tecnologia sviluppata è il risultato di oltre dodici anni di ricerca nello sviluppo di soluzioni di neuroimaging all’interno dell’ospedale Vall d’Hebron di Barcellona.

Serge Valverde è il co-fondatore e CEO di Tensor Medical. Il CEO ha esperienza nella ricerca e sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale. Valverde ha conseguito un PhD in Medical Imaging presso l’UdG e un MBA presso la stessa università.

Nel team c’è anche Roger Bramon, che ha esperienza nello sviluppo e nell’integrazione di applicazioni cliniche in ambienti ospedalieri e nello sviluppo di sistemi scalabili di machine learning nel cloud. Bramon è l’ex CTO di Starviewer.un display radiologico installato negli ospedali pubblici e nei centri sanitari del sistema sanitario catalano.