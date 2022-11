TeraBox, il servizio di cloud storage che ti regala 1 TB di spazio libero

I servizi di archiviazione cloud sono un’ottima alternativa per archiviare i nostri file quando non abbiamo abbastanza spazio sul nostro computer o vogliamo renderlo disponibile nel cloud per accedervi da qualsiasi luogo.

In questo senso, Google Drive, OneDrive, Mega e Dropbox Sono i servizi di cloud storage più utilizzati.

ognuno di loro Può essere utilizzato gratuitamentesebbene abbiano anche piani premium, quindi puoi scegliere quello più adatto alle tue esigenze di archiviazione.

Tuttavia, se prevedi di utilizzare questo servizio per ospitare file di grandi dimensioni o un gran numero di essi nel cloud, come se fosse un disco rigido, allora ti diciamo che questo non sarà sufficiente, dato il basso limite di archiviazione che offrono , almeno nella loro versione gratuita.

Pertanto, nel caso di MEGA, offre solo 20 GB di spazio, mentre Google Drive ti consente uno spazio di archiviazione massimo di 15 GB.

In questi casi è necessario pagare un piano a pagamento che te lo consenta espansione in limite di archiviazione È offerto da una di queste opzioni, anche se questo non è qualcosa che tutti possono permettersi.

È qui che giochi Tera Boxuna piattaforma che ti dà la possibilità di ospitare file di grandi dimensioni grazie a Piano gratuito da 1 TB.

È così che TeraBox sta emergendo come una nuova scelta nel settore dei servizi di cloud hosting, che oltre a permetterti di archiviare i tuoi file nel cloud, ti offre applicazioni che possono essere Installato su sistemi operativi Windows, Android e iOS.

Tra le caratteristiche più importanti di TeraBox ci sono le funzionalità Consenti la riproduzione di file video In qualità HD dalla piattaforma stessa, così come i file audio.

Inoltre, con TeraBox non avrai problemi Visualizza foto e documenti in formato PDF. Questo servizio di archiviazione cloud ha anche un’opzione Condividi i tuoi file con terze parti.

Tuttavia, lo è Funzione di ricarica remota Ciò che distingue TeraBox da altri servizi simili, attraverso i quali avrai l’opportunità Scarica i file direttamente in un file progetto di legge Da link HTTPS, Magnet o Torrents. In questo modo eviti la necessità di pre-scaricarlo sul tuo disco rigido e quindi trasferirlo su quella piattaforma.

Tuttavia, nonostante i vantaggi della versione gratuita di TeraBox, ha alcuni aspetti da considerare:

Pubblicità: Questo di solito si vede di più nella versione mobile rispetto alla versione desktop.

Questo di solito si vede di più nella versione mobile rispetto alla versione desktop. Dimensioni e numero di file caricati : TeraBox ti permetterà di caricare quanti più file possibile 500 file da 4 GB ciascuno, Mentre con la versione premium ogni file può essere di 20 GB.

: TeraBox ti permetterà di caricare quanti più file possibile Mentre con la versione premium ogni file può essere di 20 GB. la decisione: La massima qualità di visualizzazione per i video è 720 pag Mentre nella versione premium è 1080p.

La massima qualità di visualizzazione per i video è Mentre nella versione premium è 1080p. File eliminati: Tutti quei file eliminati da TeraBox possono essere recuperati dal Cestino Entro 20 giornimentre per la versione premium la durata è di 30 giorni.

Inoltre, la versione gratuita di TeraBox Non ha un backup automaticononché n Funzione di decompressione delle nuvoleanche Lavoro sicuro Consente la crittografia dei file.

Se decidi di acquistare il piano premium TeraBox, puoi farlo a un prezzo conveniente 3,99 € al mesedove otterrai anche spazio di archiviazione, non 1 ma da 2 TB.