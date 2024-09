Terra: Qual è il prezzo di questa criptovaluta

LUNA di Terra è una criptovaluta di tipo stablecoin che cerca di essere supportata da un valore esterno per ridurre la sua volatilità (Infobae)

LUNA è il simbolo originale della Terrache è una blockchain fondata nel 2018 e lanciata la sua mainnet nell’aprile 2019 attraverso la piattaforma Cosmos SDK, che si concentra sulla creazione dei cosiddetti stablecoin.

In questo scenario, LUNA funge da garanzia per il resto delle criptovalute che utilizzi terracome i dollari americani, in modo che possano successivamente essere riconvertiti in LUNA, rendendola diversa dalle altre stablecoin.

Per “bloccare” la stablecoin Terra, un minatore deve o Creatore di criptovaluta Devi convertirlo in valore fiat, ovvero la stablecoin Euro sarà convertibile in LUNA del valore di 1 Euro; La stessa cosa accadrà con Altri tipi di valute Come il dollaro, il peso argentino, il won e lo yen, tra gli altri, garantendo così la loro “stabilità” mantenendoli a un tasso fisso.

Visualizza i prezzi dei terreni per Oggi alle 11:00 (UTC) vale $ 0,382392Cioè, la criptovaluta è cambiata -2,93% nelle ultime 24 ore.

Ha registrato invece una variazione del -0,48% rispetto al valore di un’ora fa. Quanto a te popolaritàSi trova alla posizione numero 182.

Le valute virtuali sono valute che non esistono fisicamente A differenza delle valute come il dollaro, l’euro o il peso, non è regolamentata da alcuna istituzione e non necessita di intermediari nelle transazioni.

Rappresentazione fisica di varie criptovalute sulla scheda madre di un computer (EFE/Sedat Suna)

Di conseguenza, non sono regolarmente visti favorevolmente dal mercato formale e sono accusati di essere inaffidabili, volatili, di incoraggiare la frode, di non avere un quadro giuridico per supportare i propri utenti e di consentire lo svolgimento di attività illegali, tra le altre cose.

Tuttavia, a poco a poco hanno aperto la strada al punto in cui le multinazionali, i milionari e persino i governi ne hanno incoraggiato o legalizzato l’uso.

Queste criptovalute funzionano attraverso la crittografia crittografica che garantisce la sicurezza delle transazioni.Oltre a controllare la creazione delle sue unità. Per effettuare transazioni, Le criptovalute utilizzano un database decentralizzato, una blockchain o un registro condiviso.

Attualmente esistono diverse criptovalute in questo mercato non regolamentato, tuttavia il pioniere è stato Bitcoin, creato nel 2008, e con esso ne sono emerse altre come Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoinalcuni dei più popolari.

uno degli uomini più ricchi del mondo, Elon MuskHa espresso commenti a favore di criptovalute come Bitcoin e Dogecoin e ha persino accettato temporaneamente criptovalute nella sua società di auto elettriche Tesla, facendone aumentare il prezzo.

Per acquistare una qualsiasi delle criptovalute su questo mercato non regolamentato, è necessario accedere a portali specializzati.

Juan Mayen, CEO della società honduregna TGU Consulting Group, mostra come utilizzare un bancomat per criptovalute a Tegucigalpa, Honduras. (Reuters/Freddy Rodriguez)

Vale la pena notare che il costo di ciascuna criptovaluta varia a seconda della domanda e dell’offerta, nonché dell’impegno degli utenti stessi, che può causare cambiamenti improvvisi.

Ciò significa che più persone sono interessate e vogliono acquisire una criptovaluta, più costa e viceversa.

Tuttavia, chi investe in questo tipo di criptovaluta dovrebbe avere ben chiaro che questa forma porta con sé un Alto rischio di capitalecosì come potrebbe esserci un aumento, potrebbe anche bloccarsi inaspettatamente e spazzare via i risparmi dei suoi utenti.